Холостячка-2: бороться за сердце Златы Огневич будет рекордсмен Америки по фридайвингу

17 сентября на телеканале СТБ стартует 2 сезон романтического реалити «Холостячка». Поклонники проекта продолжают активно обсуждать первых претендентов на сердце Златы Огневич.

Одним из участников реалити «Холостячка-2» стал бизнесмен, чемпион Америки и Украины по фридайвингу, подводный фотограф Андрей Хветкевич.

Андрею 37 лет. Он – бизнесмен, владелец IT-компании. Три года назад мужчина увлекся фридайвингом, и за такой короткий промежуток времени стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея – нырок с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров.

Однажды в Таиланде я попробовал фридайвинг, и буквально за месяц обучения уже мог нырять на глубину до 30 метров. Когда начал изучать рекорды в этом виде спорта, понял, что могу их побить. И я это успешно сделал – на моем счету 7 рекордов. Я стал чемпионом Украины и США, – рассказывает участник.

Подводный фотограф Андрей Хветкевич / пресс-служба канала СТБ

Несколько лет назад Андрей решил зимовать в теплых странах. И больше не смог сидеть долго на одном месте. Он жил в Лос-Анджелесе, Таиланде, Майами, на Гавайях. Последнее место проживания – Мексика.

Ради знакомства с Холостячкой Андрей отказался от международных соревнований, к которым готовился больше года, и прилетел из Мексики в Украину.

Я готов бороться за Злату Огневич всеми силами, – смело заявляет мужчина.

Станет ли знакомство со Златой судьбоносным? И каким необычным подарком удивит Холостячку Андрей Хветкевич?

Не пропустите в первом выпуске реалити «Холостячка» 17 сентября в 19:00 на СТБ!

Напомним,