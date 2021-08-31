Холостячка-2: бороться за сердце Златы Огневич будет рекордсмен Америки по фридайвингу
17 сентября на телеканале СТБ стартует 2 сезон романтического реалити «Холостячка». Поклонники проекта продолжают активно обсуждать первых претендентов на сердце Златы Огневич.
Андрею 37 лет. Он – бизнесмен, владелец IT-компании. Три года назад мужчина увлекся фридайвингом, и за такой короткий промежуток времени стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея – нырок с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров.
Однажды в Таиланде я попробовал фридайвинг, и буквально за месяц обучения уже мог нырять на глубину до 30 метров. Когда начал изучать рекорды в этом виде спорта, понял, что могу их побить. И я это успешно сделал – на моем счету 7 рекордов. Я стал чемпионом Украины и США, – рассказывает участник.
Я готов бороться за Злату Огневич всеми силами, – смело заявляет мужчина.
Станет ли знакомство со Златой судьбоносным? И каким необычным подарком удивит Холостячку Андрей Хветкевич?
Не пропустите в первом выпуске реалити «Холостячка» 17 сентября в 19:00 на СТБ!
Напомним,