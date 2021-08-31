Холостячка-2: бороться за сердце Златы Огневич будет рекордсмен Америки по фридайвингу

31 августа 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Холостячка-2: бороться за сердце Златы Огневич будет рекордсмен Америки по фридайвингу
Певица Злата Огневич
пресс-служба канала СТБ

17 сентября на телеканале СТБ стартует 2 сезон романтического реалити «Холостячка». Поклонники проекта продолжают активно обсуждать первых претендентов на сердце Златы Огневич.

Читайте такжеМАСКА 2 сезон: стартовали съемки гипершоу канала Украина
Одним из участников реалити «Холостячка-2» стал бизнесмен, чемпион Америки и Украины по фридайвингу, подводный фотограф Андрей Хветкевич. 

Андрею 37 лет. Он – бизнесмен, владелец IT-компании. Три года назад мужчина увлекся фридайвингом, и за такой короткий промежуток времени стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея – нырок с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров. 

Однажды в Таиланде я попробовал фридайвинг, и буквально за месяц обучения уже мог нырять на глубину до 30 метров. Когда начал изучать рекорды в этом виде спорта, понял, что могу их побить. И я это успешно сделал – на моем счету 7 рекордов. Я стал чемпионом Украины и США, – рассказывает участник.

Подводный фотограф Андрей Хветкевич / пресс-служба канала СТБ
Несколько лет назад Андрей решил зимовать в теплых странах. И больше не смог сидеть долго на одном месте. Он жил в Лос-Анджелесе, Таиланде, Майами, на Гавайях. Последнее место проживания – Мексика.

Читайте такжеКсения Мишина и Александр Эллерт вместе: в Сеть слили фото пары со свадьбы
Ради знакомства с Холостячкой Андрей отказался от международных соревнований, к которым готовился больше года, и прилетел из Мексики в Украину.

Я готов бороться за Злату Огневич всеми силами, – смело заявляет мужчина.

Станет ли знакомство со Златой судьбоносным? И каким необычным подарком удивит Холостячку Андрей Хветкевич?

Не пропустите в первом выпуске реалити «Холостячка» 17 сентября в 19:00 на СТБ!

Напомним, 

Облако тегов

СТБ Злата Огневич телешоу Холостячка телешоу 2021 Холостячка 2 сезон Холостячка-2

Материалы по теме

Дети против звезд-3: стала известна дата премьеры шоу
Анонсы на ТВ

Дети против звезд-3: стала известна дата премьеры шоу
Осенний сезон 2021 на СТБ: даты премьер телешоу, реалити, сериалов
Анонсы на ТВ

Осенний сезон 2021 на СТБ: даты премьер телешоу, реалити, сериалов
Наталка Карпа рассказала, изменились ли их отношения с мужем после рождения дочери
Новости

Наталка Карпа рассказала, изменились ли их отношения с мужем после рождения дочери
Гороскоп на 1 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 1 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе

Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK