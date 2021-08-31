9-летняя дочь Лилии Ребрик ярко отпраздновала свой День рождения – фото

31 августа 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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9-летняя дочь Лилии Ребрик ярко отпраздновала свой День рождения – фото
Лилия Ребрик с дочкой
instagram.com/liliia.rebrik

30 августа старшей дочери ведущей программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актрисы Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого исполнилось 9 лет.

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Каждый год звездные родители устраивают для своих детей невероятный праздник. Лилия Ребрик рассказала, какие подарки они с мужем приготовили для Дианы на этот раз и поделилась подробностями самого празднования.

30 августа 2012 года популярная телеведущая впервые стала мамой. Дни рождения детей – по-настоящему особенные дни как для именинниц, так и для родителей. Сегодня Лилия посвятила своей старшей дочери Диане трогательный пост в соцсети.

9 лет ты учишь нас быть родителями, держишь нас в тонусе и делаешь счастливыми. Ты такая умничка и такая красавица! Доченька, иди вперед, смело мечтай и ничего не бойся, у тебя всегда за спиной есть мама и папа и твоя #дикасімейка. Мы тебя очень сильно любим, мы в тебя верим, – написала звезда.

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Празднование детских дней рождений в их семье всегда проходит весело. По словам Лилии, Диана сама выбирает тематику и приглашает друзей, в том числе и одноклассников, по которым успела заскучать за время летних каникул.

В этом году это будет квест в пиратском стиле, а также Party Bus (праздник на колесах – ред.) Мы с Андреем приготовили для нее много подарков, стараемся выбирать и такие, которые понадобятся в школе, например, хороший портфель, ведь вот-вот 1 сентября, – накануне праздника рассказала ведущая канала «Украина».

Телезвезда поделилась фотографиями именинницы. В комментариях под постом Диану поздравило множество людей, среди которых актриса Ольга Сумская, коллега Лилии по «Ранку з Україною» Анатолий Анатолич и хореограф Илона Гвоздева.

Напомним,

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