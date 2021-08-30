Олег Панюта коллекционирует любимые аксессуары: каждый из них по-своему особенный

30 августа 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олег Панюта коллекционирует любимые аксессуары: каждый из них по-своему особенный
Ведущий «Сьогодні. Підсумки» Олег Панюта
пресс-служба канала Украина

Благодаря профессиональной деятельности у ведущего Сьогодні. Підсумки (канал Украина) Олега Панюты появилось увлечение. Много лет назад он начал коллекционировать галстуки и с удовольствием делает это сейчас.

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В гардеробе Олега Панюты более 100 галстуков различных узоров и фактур: пестрые, клетчатые, шелковые, с цветами, воздушными шариками и даже с инопланетными элементами. Каждый из них по-своему особенный для ведущего и напоминает ему об определенных событиях, местах приобретения, человеке, который их подарил.

Галстук – это та вещь, с помощью которой я могу передать свое настроение, отношение к тому или иному событию. Галстуки мне в основном дарят друзья и хорошие знакомые. Хотя у меня есть галстуки, которые подарили очень уважаемые люди. Например, Арсений Петрович Яценюк на мой день рождения сделал мне такой подарок. Для меня это было очень неожиданно и приятно, – рассказал телеведущий.

Телеведущий Олег Панюта / социальная сеть Facebook

Любимые аксессуары появились в гардеробе Олега Панюты во время его работы ведущим на утреннем шоу. Сначала он завязывал галстук в кадр, чтобы запомниться зрителю, а чуть позже увлекся их коллекционированием.

Для меня стало увлечением находить галстук, который прекрасно подошел бы к рубашке и производил «вау-эффект». Когда встречал интересные аксессуары, я сам себе их покупал и мне очень нравилось это делать. Сейчас, к примеру, я тоже могу выбрать себе галстук для эфира. Не знаю, как я подбираю соответствующий аксессуар: просто смотрю на них и понимаю, какой мне больше подходит, – отметил Олег Панюта.

Ведущий канала Украина Олег Панюта / социальная сеть Facebook

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В повседневной жизни телеведущий предпочитает спортивную одежду и кэжуал. Быть всегда стильным ему помогает жена Марина. Супруги время от времени любят делать подарки и покупать друг другу привлекательные вещи на шопинге, во время поездок.

Нам не надо советоваться относительно покупок одежды, поскольку мы хорошо знаем вкусы и предпочтения друг друга. Жена может покупать мне вещи без примерки. Так же и я могу купить ей шарф или платье, или какую-то кофточку. А могу позволить себе пойти на эксперимент, купить что-то необычное и она, иногда, соглашается эту вещь носить, – улыбаясь, рассказал Олег Панюта.

Напомним,

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