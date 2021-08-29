Співають всі: кто прошел в финал шоу во 2 выпуске от 28.08.2021

Второй эфир грандиозного шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» познакомил зрителей с талантливыми музыкантами, певцами и группами. А «сотня» звездных экспертов проекта определила имена еще двух финалистов.

Кто получил шанс еще раз выйти на большую сцену шоу «Співають всі!» и продолжить борьбу за главный приз – читайте в нашем материале.

16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы попал в шоу «Співають всі!» благодаря своей маме, которая узнав о кастинге, сразу подала заявку на конкурс. Для самого же Муаяда бороться за победу в вокальных проектах – обычное дело, поэтому, несмотря на юный возраст, певец знает, как избавиться от страха и раствориться в выбранной композиции.

Вокалом я занимаюсь с 11 лет, то есть уже 5 лет – работаю над собой и тренируюсь. Поэтому уже не раз стоял на сцене, где должен был покорить не только зрителей, но и жюри. Например, еще вчера был на другом конкурсе, однако все силы сконцентрировал на шоу «Співають всі!» Что касается выбора песни, даже не колебался – решил петь «Люди як кораблі», ведь исполнял её несколько раз до этого, но все же плодотворно поработал с педагогом, – рассказал Муаяд Абдельрахим.

Своим исполнением песни группы «Скрябин» юноша покорил звездную «сотню» на все 100 баллов, что позволило Муаяду автоматически попасть в финал.

А вот за второе место в финале проекта пришлось посоревноваться сразу трем участникам. Так, на сцену шоу снова вышли 31-летний директор Дома культуры в Квасилове Ровенской области Николай Бобрик, 38-летняя певица и преподаватель Татьяна Киселева из Житомира и 20-летний Вася Демчук из Киева, который пишет песни не только для себя, но и на продажу. Но исполнение парнем лирических композиций поразило судей в самые сердца, и те дали Васе шанс побороться за главный приз в шоу.

Музыкой я занимаюсь с 6 лет, поэтому все конкурсы и соревнования воспринимаю, как обычные выступления. Во мне нет чувства борьбы – выходя на сцену, я просто кайфую. За время карантина я очень соскучился по сцене, поэтому сегодня наслаждаюсь моментом и дарю крутые эмоции другим, – поделился Вася Демчук.

Интересным фактом стало то, что второе выступление исполнителя смогло раскрыть его с другой стороны, ведь за исполнение хита «Take me to church» музыканта Hozier парень получил 97 баллов, что на 8 баллов больше, чем во время первого выступления. А удастся ли ребятам снова покорить «сотню» звездных экспертов в финале шоу, и кто станет их соперниками на этом пути, зрители канала «Украина» узнают совсем скоро.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Смотрите грандиозное шоу «Співають всі!» каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина».