Співають всі: стали известны имена первых финалистов шоу

21 августа первый эфир грандиозного талант-шоу «Співають всі!» отгремел на телеканале «Украина».

Зрители познакомились с талантливыми участниками, среди которых были не только сольные исполнители, но и коллективы. Но в финал «Співають всі!» попали только двое лучших. Кто стал финалистами вокального проекта?

28-летний Валентин Мушинский из Луцка – участник группы ONE LIGHT INSIDE. На шоу «Співають всі!» он попал благодаря своему коллеге-гитаристу, который заполнил за него анкету. Валентин признался, что ему все равно, какое количество баллов он наберет, главное – выступить с душой и чтобы встала звездный капитан Наталья Могилевская, потому что его мама ее очень любит.

Я с детства люблю музыку, хотя мне ею не очень давали заниматься. Когда-то я выступал в одной группе, из которой меня выгнали за то, что я не умею петь. Это стало для меня переломным моментом, после чего я на год закрылся дома, занимался, пел. А потом на одном конкурсе меня признали лучшим вокалистом, что стало для меня сюрпризом, – рассказал Валентин Мушинский.

Співають всі: Валентин Мушинский / пресс-служба

Для своего выступления в новом талант-шоу канала «Украина» он выбрал песню Numb группы Linking Park. И не прогадал – судьи отдали ему 93 балла, что стало лучшим результатом первого выпуска и позволило Валентину попасть в финал.

А вот за вторую путевку пришлось посоревноваться 20-летнему Александру Круглому, который пишет песни на продажу, и солистке группы On i Ona Алене Жигаревой. Появление вокалистки известного коллектива в шоу вызвало разные эмоции среди участников звездной «сотни»: певица GROSU отметила, что это несправедливо по отношению к другим конкурсантам, а Ivan NAVI пригласил Алену присоединиться к ним на стене. Сама же девушка призналась, что у нее за плечами действительно немалый опыт выступлений на сцене, но она очень хотела попробовать свои силы в этом шоу, чтобы ее вокальные способности оценили коллеги.

У меня были двоякие ощущения. С одной стороны, я понимала, что со многими участниками «сотни» знакома, с другой – неизвестно, как они отреагируют на то, что я пришла участвовать в конкурсе. Плюс я очень волновалась из-за качества своего выступления, потому что в ситуации, когда меня судят мои же коллеги, с моим организмом начинают происходить неконтролируемые процессы – у меня пересыхает во рту, голос перестает слушаться, а сердце выскакивает из груди, – сказала Алена Жигарева.

Співають всі: Алена Жигарева / пресс-служба

Но ее исполнение песни London Bridge из репертуара Fergie в музыкальной дуэли подтвердило, что Алена имеет право выступить в финале. За нее отдали свои голоса 90 экспертов проекта. Но удастся ли этим участникам снова поразить судей в финале шоу? И кто станет их соперниками на этом пути?

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Смотрите грандиозное шоу «Співають всі!» каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина».