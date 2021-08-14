Співають всі: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)
14 августа 2021 22:10
Співають всі: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)
пресс-служба
21 августа на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Співають всі! 1 выпуск проекта Співають всі! смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Співають всі! будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать. Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению. В финал пройдут только двое исполнителей, которые набрали наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто заняли второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли. Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездном капитану – народной артистке Украины Наталье Могилевской.
1 выпуск шоу Співають всі! смотрите 21.08.2021 в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски гипер-шоу Співають всі! смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.