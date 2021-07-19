Суддя шоу "Співають всі!" JULIK: У мене є слабкі сторони

Український шоумен, саунд-продюсер та DJ JULIK став експертом сотні нового шоу на каналі «Україна» «Співають всі».

– Як я можу бути суворим (сміється), я дуже добра людина. Навіть якщо є маленькі неточності вокалу або ж не «дотягують», мені, як людині з абсолютним слухом, дозволено закривати очі на це. Коли людина співає серцем і душею, коли потрапляє прямо «у ціль» - неможливо не натиснути на кнопку. Тим паче коли це улюблені, давно усім відомі хіти. Загалом, я добрий суддя.

Чи маєте бажання когось спродюсувати?

– Все можливо. Я ніколи не загадую наперед. Скажу так, у фіналі один з учасників отримає чудову нагоду попрацювати зі мною. Деталі поки розголошувати не буду, скоро самі все побачите!

А є те, перед чим ви не «встоїте»?

– Чесно, я не приховую, що маю слабкі сторони. Коли діти співають на сцені дуже круто, коли пісня торкає душу та вокал. Ось це слабкі сторони, які пробирають через душу.

Чому навчилися новому на карантині?

– Кулінарія – це моя улюблена тема, моє хобі. Я просто вдосконалив свою практику, почав вивчати, як правильно працювати із тістом для піци. Майже кожного дня за родинним столом ми пробували нове тісто та нову начинку. Плідно працював над написанням пісень, вже навіть декілька крутих артистів матимуть їх у своєму репертуарі.

Є у вас рецепт вашої коронної страви?

– Ох, тут все дуже просто і рекомендую кожному спробувати. Я ж обожнюю Італію, і відповідно італійську кухню. Я вже навіть навчив готувати справжню, класичну італійську пасту свого менеджера. Берете часник, обсмажуєте на оливковій олії. Туди додаєте баночку помідорів у власному соку, ні – то просто помідори чері. Обсмажуєте це все і додаєте базилік. Варите спагеті, по готовності додаєте до сковорідки їх, перемішуєте, додаєте пармезан, сіль та перець. І все – готово!

Ви екстремальна людина?

– Так. Люблю стрибати з усіляких штук. У Канаді, пригадую, відвідав один із найвищих Роуп-джампінг і стрибнув. Ще мрію спробувати стрибнути із парашутом. Впевнений, що такий вчинок ще попереду.

Як ви доглядаєте за собою?

– Зізнаюсь, що особливого догляду як такого немає. Особливо після зйомок, постійного гримування шкіра пересушена і висипає. Як і кожен чоловік, просто вмиваюсь, стараюсь стежити за харчуванням. Мені пощастило виглядати молодим, і за це вдячний генетиці.

З чого починається ваш ранок?

– Кожен ранок починається із усмішки сина Дениса. Він прибігає та починає розповідати про все на світі, особливо новинки тік-току. Далі традиційна ранкова кава, ванні процедури і поїздка у робочих справах.

Над чим зараз працюєте?

– Багато всього, якщо чесно. Пишу нові пісні, навіть роблю для себе пісню італійською мовою. Також працюю над новою піснею Павла Зіброва, буде знову хіт. Цією співпрацею я дуже пишаюсь!

Що вас надихає?

– Мене надихає моя родина. Взагалі, це питання часу. Бачу щасливих людей і це дуже круто. Треба просто дивитись довкола і побачите, що підстав є дуже багато.

Який найбільш незвичний подарунок від фанатів отримували?

– Таких сюрпризів і речей було дуже і дуже багато. Починаючи від подушок із моїм обличчям і продовжуючи десятками портретів. Проте нещодавно на мій День народження Аня та Анастасія (шанувальники) прийшли під мій будинок і покликали мене. Це було так неочікувано, так приємно, що радості немає меж.