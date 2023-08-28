JULIK презентував пісню «Не втікай», яка вже завірусилася у TikTok Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Співак JULIK Пресслужба

В останній літній місяць співак JULIK презентував пісню «Не втікай», яка вже сподобалась тисячам українців, які чули її на благодійних концертах.