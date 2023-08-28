JULIK презентував пісню «Не втікай», яка вже завірусилася у TikTok
В останній літній місяць співак JULIK презентував пісню «Не втікай», яка вже сподобалась тисячам українців, які чули її на благодійних концертах.
Мені важливо, щоб кожен, хто почує цей трек, включив максимально свою пам’ять та згадав про ті круті моменти, які він або вона прожили раніше. Хочеться, аби пари, сім’ї ніколи не розлучались, а навпаки – мали нове дихання і жили у щасті та мирі весь час. Ця пісня підійде для яскравих спогадів і дасть сигнал новим крутим відносинам, – коментує Юлік.
Написав пісню Юлік у співпраці з аранжувальником та автором пісень Богданом Нестором, який відомий співпрацями із Олею Цибульською, Джамалою, Дзідзьо та іншими.
Ми вже на фінішній прямій до Перемоги нашої країни. Тішусь, коли хлопці з передової надсилають свої відео під мої пісні. Пісенний фронт в дії, кожен працює задля Перемоги. І такі пісні веселого характеру також потрібні, аби хоча б на три хвилини змінити картинку у голові, – додає співак.
Окрім того, раніше артист запустив звук пісні у ТікТок, який стрімголов почали підтримувати та поширювати шанувальники Юліка. Також чимало військових підтримали новий сингл артиста.