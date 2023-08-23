«Без обмежень» та ZLATA OGNEVICH представили кліп на пісню «Народжені вільними»

23 серпня 2023 14:36 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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«Без обмежень» та ZLATA OGNEVICH представили кліп на пісню «Народжені вільними»
Сергій Танчинець та ZLATA OGNEVICH
Пресслужба

Крута прем’єра до Дня Незалежності від «Без обмежень» та ZLATA OGNEVICH.

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«Народжені вільними» – дуетна робота гурту «Без обмежень» та співачки ZLATA OGNEVICH. Пісня про силу та міць українського народу, про бажання усіх українців бути вільними та незалежними. 

Сергій Танчинець та ZLATA OGNEVICH / Пресслужба Нового каналу

Прем‘єра синглу відбулась до найважливішого свята для кожного українця – Дня Незалежності. 

Пісня наповнена зворушливістю і глибиною. Вона дає віру в Перемогу та надихає рухатись тільки вперед до незалежного майбутнього нашої Держави.

Це пісня про нас: вільних, сильних та непереможних. Вона про тих українців, які ніколи не будуть миритися з несправедливістю і завжди будуть виборювати свою свободу, будуть йти до останнього заради Незалежності, – поділилась ZLATA OGNEVICH.

Співачка ZLATA OGNEVICH / Пресслужба Нового каналу

Пісня «Народжені вільними» не схожа на творчість «Без обмежень», та і не схожа на пісні Злати. Це щось зовсім інше – те, у чому ми поєдналися. А найголовніше – вона має сильний меседж, який ми хочемо донести до кожного українця. «Народжені вільними» – це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей, – поділився фронтмен «Без обмежень» Сергій Танчинець.

Співак Сергій Танчинець / Пресслужба Нового каналу

Пісня має концептуальний характер та поєднує у собі елементи року та поп-музики. Зйомки відео відбулись в працюючому кам’яному кар’єрі, який є відображенням сили та міці. 

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Місце для зйомок артисти вибрали неспроста. На таку локацію наштовхнула робота видатного українського письменника Івана Франка «Каменярі»: 

«Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить.»

Саме скелі у вірші Франка були символом несправедливості, які боронили сильні та могутні каменярі. Так і українці зараз – ведуть боротьбу за своє незалежне, вільне майбутнє.

Кліп можна подивитись на YouTube: 

Артисти діляться: «Вперше хіт у дуетному виконанні наживо шанувальники зможуть почути вже зовсім скоро – 2 вересня, на сольному концерті «Без обмежень» у Києві (KURENI)»

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Шанувальники також мають можливість насолодитись живим виконанням цієї пісні та інших хітів на сольних концертах «Без обмежень» та ZLATA OGNEVICH 

«Без обмежень» анонсували масштабний благодійний тур «Разом до Перемоги» і поїдуть з гастролями у країни Європи, Америку, Канаду, Велику Британію, країни Балтії й звісно містами України.

Усі концерти туру – благодійні та спрямовані на закупівлю дронів та автомобілів для Збройних Сил України. Куплений вами квиток на концерт гурту «Без обмежень» – це внесок у нашу Перемогу!

Графік концертів «Без обмежень» та квитки можна знайти на офіційному сайті гурту.

ZLATA OGNEVICH анонсувала всеукраїнський тур «Віддаю».

Концертний тур охопить 20 міст, почнеться 12 вересня в Львівській опері, а фінальний концерт відбудеться в Києві 5 грудня, в МЦКМ «Жовтневий палац». На концертах прозвучать усі хіти артистки в супроводі струнного квартету та Kaska records. Частина прибутку буду спрямована на підтримку ЗСУ. 

Нагадаємо, 

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Хмара тегів

Без обмежень новини особисте життя зірок Злата Огнєвіч прем`єра пісні ZLATA OGNEVICH

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