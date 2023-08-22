Олена-Крістіна Лебідь застерігає від афери з купівлею цуценят
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь пояснила, як зрозуміти, що вас намагаються обдурити, продаючи породистого собаку.
Тепер при продажу цуценяти шахраї згадують ЗСУ.
Афера розгортається навколо декоративних дорогих порід собак: шпіц, той-тер’єр, чихуахуа, йоркшир-тер’єр та ін. Але не обов’язково! Тож головне – запам’ятайте кілька основних моментів схеми. Саме за цими «гачками» можна розпізнати аферу й не втратити гроші.
Момент 1: у продавця є безліч відео з цуценятами. І це дуже підкупає. Та водночас аферисти категорично не погоджуються на особисту зустріч із покупцем.
Момент 2: хоч яке б місто перебування ви назвали, «продавець» точно скаже, що він – в іншому.
Момент 3: навіть якщо ви скажете: «О! А в мене там сестра/тітка/кума. Можна вона під’їде й обере мені цуценя наживо?» Вам дадуть відповідь: «Так, але після оплати броні за собаку». На ваш аргумент: «Вони на місці виберуть цуценя й одразу сплатять усю суму. Так буде простіше». Вам скажуть: «Ні! Сплатіть спочатку бронь тисячу гривень. Я вам цуценя зарезервую, а за три години приїжджайте й забирайте». Це робиться, аби «приспати» вашу пильність. Мовляв, якщо можна під’їхати після оплати броні, то песики реально існують. Але це брехня! Головна мета: будь-яким чином вибити з вас кошти на картку. З’явилася нова модифікація цієї афери! Якщо ви довго вагаєтеся, чи платити невідомо кому гроші, «продавець» раптом пише: «Хочу наголосити, що ви маєте справу з ЗСУ!» Аби викликати повагу та беззаперечну довіру. І хоч що б ви спитали додатково про ЗСУ, то відповідь буде: «Це секретна інформація».
Момент 5: хоч як би ви наполягали на особистому відвідуванні цуценят, щоб не платити бронь, відповідь одна: «Або робимо так, як я пропоную, або ніяк!» Ніколи не ведіться на таке, бережіть себе та свої нерви.
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