ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
ZLATA OGNEVICH та SHUMEI презентували спільний трек під назвою «Буревіями».
Ми надіслали Златі демо пісні, і вона відразу погодилась на співпрацю. Нам дуже приємно, що пісня знайшла відклик в серці Злати.
Ми записували композицію у Львові, провели на студії понад 10 годин і під час запису доопрацювали разом. Злата має неймовірний досвід робити, тому нам було дуже кайфово працювати, – говорить Олег.
Я захоплююсь тим, що робить SHUMEI, я поважаю Олега як музиканта і знаю, що він та його команда – справжні професіонали. Ця пісня – ніби частина мене, її історія дуже близька і життєва, – поділилась Злата.
Відео на композицію знімали у Києві більше 12 годин. Дуже символічно, що кліп знімали в одному з будинків культури міста, який декоратори змінили до невпізнаваності.
Слухачі зможуть почути LIVE версію «Буревіями» зовсім скоро на концертах SHUMEI у Львові (24 квітня – Львівський театр опери та балету) та Києві (27 квітня – МЦКМ «Жовтневий палац»), де ZLATA OGNEVICH стане спеціальним гостем.