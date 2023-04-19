ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання

19 апреля 2023 10:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
Пресслужба

ZLATA OGNEVICH та SHUMEI презентували спільний трек під назвою «Буревіями».

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«Буревіями» – пісня про найкраще почуття, яке переживає кожна людина, але, на жаль, не всі можуть розгледіти кохання, відчути його справжність. Багато людей ходить по світу, згадуючи того самого або ту єдину, яких було втрачено через помилки або невпевненість.

Ми надіслали Златі демо пісні, і вона відразу погодилась на співпрацю. Нам дуже приємно, що пісня знайшла відклик в серці Злати.
Ми записували композицію у Львові, провели на студії понад 10 годин і під час запису доопрацювали разом. Злата має неймовірний досвід робити, тому нам було дуже кайфово працювати, – говорить Олег. 

Я захоплююсь тим, що робить SHUMEI, я поважаю Олега як музиканта і знаю, що він та його команда – справжні професіонали. Ця пісня – ніби частина мене, її історія дуже близька і життєва, – поділилась Злата. 

Відео на композицію знімали у Києві більше 12 годин. Дуже символічно, що кліп знімали в одному з будинків культури міста, який декоратори змінили до невпізнаваності.

Слухачі зможуть почути LIVE версію «Буревіями» зовсім скоро на концертах SHUMEI у Львові (24 квітня – Львівський театр опери та балету) та Києві (27 квітня – МЦКМ «Жовтневий палац»), де ZLATA OGNEVICH стане спеціальним гостем.

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