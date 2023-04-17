Леся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі

17 апреля 2023 15:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк побувала в розграбованому музеї та держархіві Херсона.

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Одним із важливих місць, яке відвідала Леся Нікітюк під час зйомок тревелу «LeМаршрутка» (Новий канал) у Херсоні, став Художній музей. У ньому до окупації зберігались ікони ХІV сторіччя, оригінали робіт Айвазовського та Врубеля, а також дуже велика колекція творів українських художників. 

Працівниця музею Анна, з якою поспілкувалася Леся Іванівна, показала, як наразі виглядає музейне сховище.

До початку повномасштабної війни в музеї зберігалось до 14 тисяч експонатів. Окупанти забрали 80–85% того, що там було, – розповідає жінка. – З березня і до середини літа ми, скажімо так, таємно ходили на роботу. Нікого сюди не пускали, придумали легенду, що тут нічого немає. Головним прикриттям були велика реставрація та ремонт будівлі.

Пресслужба Нового каналу

Ця хитрість, на жаль, не врятувала музейні експонати. До установи все ж таки прийшли росіяни.

Нового директора від російської влади було призначено 19 липня. Говорили: «Все віддавайте та здавайтеся. Ваші повноваження закінчилися». Також погрожували, – розповідає працівниця музею. – У росіян була мета – не залишити жодного матеріального доказу нашої української ідентичності.

Пресслужба Нового каналу

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На жаль, розікрали не лише музеї міста, а й Державний архів Херсонської області. Там зберігалися документи багатовікової історії усього півдня України: оригінали листів, грамот, рукописів, географічних мап.

29 липня зайшли напіввійськові-напівцивільні, не представилися, сказали, що вони з новоствореної адміністрації. Забрали ключі, випхали охорону й зачинили це приміщення. Ми втратили до нього доступ, – розповідає працівниця архіву Ірина. – Зараз бачимо, що викрали найцінніші документи. Те, що містить інформацію з історії Херсонщини, що цікавить людей, які вивчають свій родовід, що стосується загалом життя на нашій території. Майже все це вивезли. Було кілька десятків військових, які по ланцюжку завантажували фури й везли артефакти в невідомому напрямку. Вірогідно, в Крим. Є надія, що коли росіяни тікатимуть, то будуть рятувати себе, а не наші документи. Тому, сподіваюсь, вони збережуться.

Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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