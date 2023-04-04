Олексій Завгородній розповів про творчість під час війни й боротьбу зі стресом

4 апреля 2023 12:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олексій Завгородній розповів про творчість під час війни й боротьбу зі стресом
Співак Олексій Завгородній
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками проекту «єПитання» Олексій Завгородній розповів, як військові коментують виступи українських артистів.

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Похмура погода за вікном та щоденні нелегкі для сприйняття новини неабияк впливають на загальний стан українців. Хтось легко справляється зі стресом і продовжує працювати, а хтось щоразу докладає багато зусиль, аби опанувати себе. Українські знаменитості теж інколи зіштовхуються з апатією чи тривожністю. 

Але за рік повномасштабної війни вже мають особисті лайфхаки у боротьбі з такими станами. За лаштунками шоу «єПитання», яке щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, про свій досвід розповів автор та виконавець Олексій Завгородній.

Я вмикаю музику. Думаю, що це зараз найголовніша штука, аби відволіктися. Частіше за все джаз, соул, фанк 70-х чи сучасний український фанк, – каже артист. – Також дивлюся подкасти. Або полюбляю увімкнути стендапи американських артистів. Раджу послухати Дейва Шапела, Ендрю Шульца та Джо Рогана. Також у подоланні стресу допомагає солодке. Зізнаюсь, я зараз на дієті, але можна з'їсти чорний шоколад, банан чи безглютенове печиво, і все буде добре.

Олексій Завгородній на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Олексій Завгородній зізнається, що останнім часом йому було важко писати пісні.

Коли я відокремився від усіх продюсерів, то було справді складно. Але зараз перебуваю в процесі того, аби зробити свою творчість стабільною і кльовою, – говорить він. – Важливо спілкуватися з друзями та сім’єю, мати людей, які завжди підтримають. І, головне, щоб поруч була класна команда! І в мене така є.

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За останній рік артист неодноразово брав участь у благодійних концертах і співав для наших захисників.

Немає різниці, перед ким виступати. Всі ми люди! Я впевнений, що важливо виступати перед військовими. Вони «пруться», коли ми даємо для них концерти, – зізнається Завгородній. – А в особистій розмові казали: «Будь ласка, співайте, робіть такі свята. Життя продовжується».

Нагадаємо, 

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