Олексій Завгородній розповів про творчість під час війни й боротьбу зі стресом
За лаштунками проекту «єПитання» Олексій Завгородній розповів, як військові коментують виступи українських артистів.
Але за рік повномасштабної війни вже мають особисті лайфхаки у боротьбі з такими станами. За лаштунками шоу «єПитання», яке щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, про свій досвід розповів автор та виконавець Олексій Завгородній.
Я вмикаю музику. Думаю, що це зараз найголовніша штука, аби відволіктися. Частіше за все джаз, соул, фанк 70-х чи сучасний український фанк, – каже артист. – Також дивлюся подкасти. Або полюбляю увімкнути стендапи американських артистів. Раджу послухати Дейва Шапела, Ендрю Шульца та Джо Рогана. Також у подоланні стресу допомагає солодке. Зізнаюсь, я зараз на дієті, але можна з'їсти чорний шоколад, банан чи безглютенове печиво, і все буде добре.
Олексій Завгородній зізнається, що останнім часом йому було важко писати пісні.
Коли я відокремився від усіх продюсерів, то було справді складно. Але зараз перебуваю в процесі того, аби зробити свою творчість стабільною і кльовою, – говорить він. – Важливо спілкуватися з друзями та сім’єю, мати людей, які завжди підтримають. І, головне, щоб поруч була класна команда! І в мене така є.
Немає різниці, перед ким виступати. Всі ми люди! Я впевнений, що важливо виступати перед військовими. Вони «пруться», коли ми даємо для них концерти, – зізнається Завгородній. – А в особистій розмові казали: «Будь ласка, співайте, робіть такі свята. Життя продовжується».
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