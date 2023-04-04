Олексій Завгородній розповів про творчість під час війни й боротьбу зі стресом

За лаштунками проекту «єПитання» Олексій Завгородній розповів, як військові коментують виступи українських артистів.

Похмура погода за вікном та щоденні нелегкі для сприйняття новини неабияк впливають на загальний стан українців. Хтось легко справляється зі стресом і продовжує працювати, а хтось щоразу докладає багато зусиль, аби опанувати себе. Українські знаменитості теж інколи зіштовхуються з апатією чи тривожністю.

Але за рік повномасштабної війни вже мають особисті лайфхаки у боротьбі з такими станами. За лаштунками шоу «єПитання», яке щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, про свій досвід розповів автор та виконавець Олексій Завгородній.

Я вмикаю музику. Думаю, що це зараз найголовніша штука, аби відволіктися. Частіше за все джаз, соул, фанк 70-х чи сучасний український фанк, – каже артист. – Також дивлюся подкасти. Або полюбляю увімкнути стендапи американських артистів. Раджу послухати Дейва Шапела, Ендрю Шульца та Джо Рогана. Також у подоланні стресу допомагає солодке. Зізнаюсь, я зараз на дієті, але можна з'їсти чорний шоколад, банан чи безглютенове печиво, і все буде добре.

Олексій Завгородній на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Олексій Завгородній зізнається, що останнім часом йому було важко писати пісні.

Коли я відокремився від усіх продюсерів, то було справді складно. Але зараз перебуваю в процесі того, аби зробити свою творчість стабільною і кльовою, – говорить він. – Важливо спілкуватися з друзями та сім’єю, мати людей, які завжди підтримають. І, головне, щоб поруч була класна команда! І в мене така є.

За останній рік артист неодноразово брав участь у благодійних концертах і співав для наших захисників.

Немає різниці, перед ким виступати. Всі ми люди! Я впевнений, що важливо виступати перед військовими. Вони «пруться», коли ми даємо для них концерти, – зізнається Завгородній. – А в особистій розмові казали: «Будь ласка, співайте, робіть такі свята. Життя продовжується».

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