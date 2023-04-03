«Ліга Сміху. Волонтерський десант»: Віктор Розовий не долучиться до знімань проєкту
Спецвипуски «Ліги Сміху» на ТЕТ буде вести один Євген Кошовий.
Раніше ведучими спецвипусків було заявлено Євгена Кошового та Віктора Розового, однак Віктор усе ж таки не зможе долучитися до знімань. Від початку повномасштабного вторгнення фронтмен гумористичної команди «Загорецька Людмила Степанівна» пішов захищати Україну – зараз він бере активну участь у бойових діях проти загарбника.
На жаль, Віктор не зможе долучитися до знімань нових спецвипусків, адже рашистів не можна залишати без нагляду. Слава Україні!, – повідомив ведучий, актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий.
Ролик «Ліги Сміху. Волонтерського десанту» за посиланням.
Жартуємо разом до перемоги та підтримуємо бойовий дух – у спецвипусках «Ліга Сміху. Волонтерський десант» з 7 квітня щопʼятниці о 18:00 на телеканалі ТЕТ.
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