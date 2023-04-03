«Ліга Сміху. Волонтерський десант»: Віктор Розовий не долучиться до знімань проєкту

Спецвипуски «Ліги Сміху» на ТЕТ буде вести один Євген Кошовий.

7 квітня о 18:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться премʼєра спецвипусків гумористичного проєкту «Ліга Сміху» , які отримали назву «Волонтерський десант». На глядачів чекає гумор «на часі» – про всіх нас, адже вміння з усмішкою реагувати на проблеми – це суперсила українців!

Раніше ведучими спецвипусків було заявлено Євгена Кошового та Віктора Розового, однак Віктор усе ж таки не зможе долучитися до знімань. Від початку повномасштабного вторгнення фронтмен гумористичної команди «Загорецька Людмила Степанівна» пішов захищати Україну – зараз він бере активну участь у бойових діях проти загарбника.

На жаль, Віктор не зможе долучитися до знімань нових спецвипусків, адже рашистів не можна залишати без нагляду. Слава Україні!, – повідомив ведучий, актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий.

Гуморист та актор Віктор Розовий / Пресслужба каналу ТЕТ

«Ліга Сміху. Волонтерський десант» – це не тільки гумористичний проєкт, який допоможе українцям відволіктися та видихнути, а ще й гуманітарна волонтерська акція з конкретною ціллю. Від початку повномасштабного вторгнення учасники «Ліги Сміху» активно волонтерять: допомагають ЗСУ, постраждалим від війни людям, розбирають завали, проводять благодійні акції. Тепер «лігасмішники» зможуть поєднати свою гумористичну та волонтерську діяльність.

Ролик «Ліги Сміху. Волонтерського десанту» за посиланням.

Жартуємо разом до перемоги та підтримуємо бойовий дух – у спецвипусках «Ліга Сміху. Волонтерський десант» з 7 квітня щопʼятниці о 18:00 на телеканалі ТЕТ.

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