Сергій Лиховида розповів форс-мажорні моменти під час інтерв’ю з Притулою та Єфросиніною

За лаштунками зйомок шоу «єПитання» Сергій Лиховида розповів про інтерв’ю з Притулою, Єфросиніною та Куцеваловим.

Під час повномасштабної війни в Україні шаленими темпами почав розвиватись український YouTube. Якісного контенту з кожним днем стає дедалі більше. Один із проєктів, що з’явились у 2022-му, є YouTube-канал «Розмова». Це інтерв’ю відомих особистостей. Їх бере ведучий проєкту «Ранок у великому місті» , що виходить щоранку о 7:00 на Новому каналі, СТБ та ICTV, Сергій Лиховида.

За лаштунками сімейного розважального шоу «єПитання» на Новому каналі він ексклюзивно розповів цікаве й невідоме про створення свого проєкту.

Я живу в Івано-Франківську, тож у квітні почав знімати там. Першими героями стали мої друзі Григорій Решетнік та Світлана Тарабарова. Записали ці інтерв’ю під звуки сирен за один день, – згадує ведучий. – Найпопулярніше наразі – з Сергієм Притулою, понад 1,1 млн переглядів. Пам’ятаю, ми домовлялися з помічницею Сергія три чи чотири місяці, але все ж таки нам це вдалося.

Ведучий Сергій Лиховида / Пресслужба Нового каналу

На сьогодні на каналі «Розмова» вже понад 40 випусків, він отримав Срібну кнопку YouTube. Але на шляху до успіху було чимало форс-мажорних ситуацій.

Наприклад, у випуску з Фоззі з гурту ТНМК, говорячи про футбол, ляпнув з недосвідченості: «Дівчата, можете перемотати цей момент». Я знав термін сексизм, але тоді не зрозумів, що моя фраза – це саме він. Сказав це просто як жарт. Той випуск став першим, коли мені конкретно почало прилітати в коментарях, – ділиться Сергій Лиховида. – У день, коли ми знімали «Розмову» з Машею Єфросиніною, у Києві був доволі непростий ранок. Затяжна повітряна тривога та обстріл. Я хвилювався, що запис на межі зриву. Але, на щастя, нам вдалося потримати студію, дочекатися Машу й поговорити більше двох годин. До речі, це той випуск, де мене в коментарях вже дуже хвалили як інтерв’юера.

Окрема історія, яку Лиховида ніколи не забуде – зйомка з коміком та учасником реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Марком Куцеваловим.

Коли дізналися про похід Марка на Говерлу, то з’явилася шалена ідея записати «Розмову» просто на вершині. Ми розуміли, що жоден телеканал, жоден YouTube-канал не полізе за ним на вершину. Домовилися з Марком, підготувалися до походу, вже навіть придумали назву «Інтерв’ю на Говерлі»! Але стався шалений курйоз, – ділиться Сергій. – Ми поїхали на гору двома різними машинами. У певний момент зник телефонний зв’язок, тож сконектитися було складно. І ось я приїхав під Говерлу й не зміг знайти колег. Подумав, що вони вже пішли на вершину, тож і сам почав швиденько підніматись. І от на горі, коли з’явився зв’язок, ми зідзвонились і зрозуміли, що їхній навігатор повів не туди, і піднятись вони не зможуть. Вирішили, що інтерв’ю на вершині не буде… Відзняли випуск, коли спустилися з Говерли.

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