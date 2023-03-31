Сергій Лиховида розповів форс-мажорні моменти під час інтерв’ю з Притулою та Єфросиніною
За лаштунками зйомок шоу «єПитання» Сергій Лиховида розповів про інтерв’ю з Притулою, Єфросиніною та Куцеваловим.
За лаштунками сімейного розважального шоу «єПитання» на Новому каналі він ексклюзивно розповів цікаве й невідоме про створення свого проєкту.
Я живу в Івано-Франківську, тож у квітні почав знімати там. Першими героями стали мої друзі Григорій Решетнік та Світлана Тарабарова. Записали ці інтерв’ю під звуки сирен за один день, – згадує ведучий. – Найпопулярніше наразі – з Сергієм Притулою, понад 1,1 млн переглядів. Пам’ятаю, ми домовлялися з помічницею Сергія три чи чотири місяці, але все ж таки нам це вдалося.
На сьогодні на каналі «Розмова» вже понад 40 випусків, він отримав Срібну кнопку YouTube. Але на шляху до успіху було чимало форс-мажорних ситуацій.
Наприклад, у випуску з Фоззі з гурту ТНМК, говорячи про футбол, ляпнув з недосвідченості: «Дівчата, можете перемотати цей момент». Я знав термін сексизм, але тоді не зрозумів, що моя фраза – це саме він. Сказав це просто як жарт. Той випуск став першим, коли мені конкретно почало прилітати в коментарях, – ділиться Сергій Лиховида. – У день, коли ми знімали «Розмову» з Машею Єфросиніною, у Києві був доволі непростий ранок. Затяжна повітряна тривога та обстріл. Я хвилювався, що запис на межі зриву. Але, на щастя, нам вдалося потримати студію, дочекатися Машу й поговорити більше двох годин. До речі, це той випуск, де мене в коментарях вже дуже хвалили як інтерв’юера.
Коли дізналися про похід Марка на Говерлу, то з’явилася шалена ідея записати «Розмову» просто на вершині. Ми розуміли, що жоден телеканал, жоден YouTube-канал не полізе за ним на вершину. Домовилися з Марком, підготувалися до походу, вже навіть придумали назву «Інтерв’ю на Говерлі»! Але стався шалений курйоз, – ділиться Сергій. – Ми поїхали на гору двома різними машинами. У певний момент зник телефонний зв’язок, тож сконектитися було складно. І ось я приїхав під Говерлу й не зміг знайти колег. Подумав, що вони вже пішли на вершину, тож і сам почав швиденько підніматись. І от на горі, коли з’явився зв’язок, ми зідзвонились і зрозуміли, що їхній навігатор повів не туди, і піднятись вони не зможуть. Вирішили, що інтерв’ю на вершині не буде… Відзняли випуск, коли спустилися з Говерли.
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