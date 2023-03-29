Леся Нікітюк розповіла про кладовище ракет на Харківщині

У своєму проєкті «LeМаршрутка» телеведуча Леся Нікітюк розповіла, де наші юристи зберігають речові докази воєнних злочинів росіян.

28 березня Новий канал показав свіжий випуск третього сезону тревелу «LeМаршрутка» з Харкова. В ньому Леся Нікітюк познайомилася та поспілкувалася з багатьма героями нашого часу. Одним з гостей серії став юрист Харківської обласної прокуратури Дмитро.

Наша основна робота – це документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Харківській області та місті, – розповідає він. – Зафіксовані вбивства людей, зґвалтування, викрадення майна, автомобілів, сільськогосподарської техніки, зерна. Але найбільше – обстрілів об’єктів інфраструктури Харкова та області. Кримінальних впроваджень за цією статтею вже більше 10 тисяч. На окремій ділянці ми складуємо залишки снарядів та ракет.

Леся Нікітюк розповіла про кладовище ракет на Харківщині / Пресслужба Нового каналу

Дмитро показав Лесі Нікітюк одне з місць, де лежать речові докази воєнних злочинів, які вчиняє росія на території України з цивільним населенням.

Звалище снарядів, якими росіяни обстрілювали Харків, – це картина, яка просто відбирає мову. Там ціле кладовище ракет! – ділиться Леся Іванівна. – Кожна з тих ракет зруйнувала чиюсь домівку чи забрала чиєсь життя.

Леся Нікітюк розповіла про кладовище ракет на Харківщині / Пресслужба Нового каналу

На звалищі: снаряди від реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Ураган», «Град Д-21», крилаті ракети «Х-55» і «Х-101», «Калібр», артилерійські снаряди.

Вартість усіх цих боєприпасів – понад 100 млн доларів. А шкода, яку вони завдали, і це лише по місту, становить декілька десятків мільярдів доларів. Це за оцінкою Харківської міської ради, – розповідає Дмитро. – Харкову дуже дісталося. Коли росіяни зрозуміли, що не зможуть захопити місто, то просто почали його хаотично обстрілювати. Зокрема Північну Салтівку. Як шалені, вони випускали по два десятки снарядів щоденно. Цей район сильно постраждав. А щодо жертв, то загалом у місті та області лише від обстрілів загинуло понад півтори тисячі людей. І це ми не беремо кількість осіб, яких вбили російські військові під час окупації, людей, які померли від неможливості надання медичної допомоги, нестачі ліків, харчів чи води.

Леся Нікітюк розповіла про кладовище ракет на Харківщині / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,