Леся Нікітюк розповіла про кладовище ракет на Харківщині
У своєму проєкті «LeМаршрутка» телеведуча Леся Нікітюк розповіла, де наші юристи зберігають речові докази воєнних злочинів росіян.
Наша основна робота – це документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Харківській області та місті, – розповідає він. – Зафіксовані вбивства людей, зґвалтування, викрадення майна, автомобілів, сільськогосподарської техніки, зерна. Але найбільше – обстрілів об’єктів інфраструктури Харкова та області. Кримінальних впроваджень за цією статтею вже більше 10 тисяч. На окремій ділянці ми складуємо залишки снарядів та ракет.
Дмитро показав Лесі Нікітюк одне з місць, де лежать речові докази воєнних злочинів, які вчиняє росія на території України з цивільним населенням.
Звалище снарядів, якими росіяни обстрілювали Харків, – це картина, яка просто відбирає мову. Там ціле кладовище ракет! – ділиться Леся Іванівна. – Кожна з тих ракет зруйнувала чиюсь домівку чи забрала чиєсь життя.
Вартість усіх цих боєприпасів – понад 100 млн доларів. А шкода, яку вони завдали, і це лише по місту, становить декілька десятків мільярдів доларів. Це за оцінкою Харківської міської ради, – розповідає Дмитро. – Харкову дуже дісталося. Коли росіяни зрозуміли, що не зможуть захопити місто, то просто почали його хаотично обстрілювати. Зокрема Північну Салтівку. Як шалені, вони випускали по два десятки снарядів щоденно. Цей район сильно постраждав. А щодо жертв, то загалом у місті та області лише від обстрілів загинуло понад півтори тисячі людей. І це ми не беремо кількість осіб, яких вбили російські військові під час окупації, людей, які померли від неможливості надання медичної допомоги, нестачі ліків, харчів чи води.
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