Леся Нікітюк дізналася ексклюзивні історії з підземки Харкова початку повномасштабної війни
Під час зйомок тревелу «LeМаршрутка Леся Нікітюк розповіла про харківське метро.
Цього разу побували на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. Вже у вівторок, 28 березня, о 20:00 Новий канал покаже серію з Харкова.
Харківська область – одна з найтривожніших в Україні. З 24 лютого 2022 року в цьому регіоні повітряна тривога пролунала понад 1700 разів. Найдовша з них була 17 годин, а сумарна тривалість повітряних тривог склала майже 60 днів, – розповідає Леся Нікітюк. – Під час повномасштабної війни все життя в Харкові перемістилося з площ та вулиць під землю. Метро врятувало тисячі харків’ян. 24 лютого рух потягів харківського метрополітену зупинився, а жителі міста масово бігли на станції ховатися. Були також люди, які проходили пішки відстань до 15 кілометрів по коліях метро. Вони добиралися на вокзал, аби поїхати з міста.
Леся Іванівна зустрілася з начальницею станції «Героїв праці» Юлією, яка розповіла, як жив харківський метрополітен у лютому та березні минулого року.
24 лютого в нас ночувало приблизно 1500 людей, а вже 25 лютого – від 2000 і більше. І це лише на одній станції! Взагалі харківське метро стало тоді домом для десятків тисяч жителів міста, – говорить жінка. – Деякі люди спустились у підземку 24 лютого й пішли звідси лише у травні, коли стали запускатися потяги. Уявіть, дехто півтора місяці зовсім не виходив на вулицю. Це було дуже страшно. До нас приїжджали психологи і працювали з людьми, якось допомагали їм.
На станції розміщено 14 величезних полотен з яскравими дитячими малюнками! – говорить ведуча проєкту. – Це не просто малюнки, а 3D-аплікації. На них зображені мрії, переживання та біль дітей Харкова.
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