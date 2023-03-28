Леся Нікітюк дізналася ексклюзивні історії з підземки Харкова початку повномасштабної війни

Під час зйомок тревелу «LeМаршрутка Леся Нікітюк розповіла про харківське метро.

У грудні 2022 року на Новому каналі вийшов третій сезон тревелу «LeМаршрутка». Ведуча проєкту Леся Нікітюк з командою проїхала Україною воєнного стану та познайомилася з нашими незламними людьми. А в лютому 2023 року вони вирушили в нову подорож!

Цього разу побували на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. Вже у вівторок, 28 березня, о 20:00 Новий канал покаже серію з Харкова.

Харківська область – одна з найтривожніших в Україні. З 24 лютого 2022 року в цьому регіоні повітряна тривога пролунала понад 1700 разів. Найдовша з них була 17 годин, а сумарна тривалість повітряних тривог склала майже 60 днів, – розповідає Леся Нікітюк. – Під час повномасштабної війни все життя в Харкові перемістилося з площ та вулиць під землю. Метро врятувало тисячі харків’ян. 24 лютого рух потягів харківського метрополітену зупинився, а жителі міста масово бігли на станції ховатися. Були також люди, які проходили пішки відстань до 15 кілометрів по коліях метро. Вони добиралися на вокзал, аби поїхати з міста.

Пресслужба Нового каналу

Пресслужба Нового каналу

Леся Іванівна зустрілася з начальницею станції «Героїв праці» Юлією, яка розповіла, як жив харківський метрополітен у лютому та березні минулого року.

24 лютого в нас ночувало приблизно 1500 людей, а вже 25 лютого – від 2000 і більше. І це лише на одній станції! Взагалі харківське метро стало тоді домом для десятків тисяч жителів міста, – говорить жінка. – Деякі люди спустились у підземку 24 лютого й пішли звідси лише у травні, коли стали запускатися потяги. Уявіть, дехто півтора місяці зовсім не виходив на вулицю. Це було дуже страшно. До нас приїжджали психологи і працювали з людьми, якось допомагали їм.

Пресслужба Нового каналу

Також на станціях харківського метрополітену знаходилось багато дітей різного віку. З ними працювали волонтери. Разом із малечею займалися фізкультурою, гралися та малювали. Результати творчої роботи тепер прикрашають колони станції «Історичний музей».

На станції розміщено 14 величезних полотен з яскравими дитячими малюнками! – говорить ведуча проєкту. – Це не просто малюнки, а 3D-аплікації. На них зображені мрії, переживання та біль дітей Харкова.

Пресслужба Нового каналу

Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,