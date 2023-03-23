Олена-Крістіна Лебідь розповіла про жорстку аферу: «За кілька секунд зникають усі гроші з картки»

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь в деталях розібрала актуальну шахрайську схему, на яку можна натрапити на сайтах безкоштовних оголошень.

Боротьба українців за перемогу триває, але шахраї, не соромлячись, продовжують «кидати» людей. Вони розставляють свої сіті всюди! На щастя, про це знає експертка з викриття схем, ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь . Тож зберігайте розбір ще однієї актуальної афери, аби не потрапити на гачок і не втратити всі свої кошти.

Це афера при покупці товару на сайтах безкоштовних оголошень. Схема має два етапи, – розповідає Олена-Крістіна.

«Боже, я вас підвів! Поверну гроші!»

Жертва замовляє на сайті товар. Продавець-аферист підтверджує наявність і просить для спокою покупця сплатити через «безпечну угоду». Це така кнопочка на сайтах оголошень, де покупець сплачує, але гроші зависають на сайті, доки людина не отримає товар і не підтвердить, що покупка – ок! Лише після цього сайт «перекидає» гроші продавцю на картку. Отож, жертва сплачує через цю функцію, але за годинку телефонує продавець і каже, що на складі помилилися – товар скінчився. Приносить мільйон вибачень і гарантує повернення коштів назад на картку. Покупець, звісно, вражений і задоволений, що все так чесно і прозоро.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

«Цей товар – у мого партнера!»

Порада: Ніколи не переводьте діалог з продавцем у Viber/Telegram/WhatsApp. Якщо все ж спілкуєтеся там, то в жодному разі не переходьте за посиланням, яке вам може скинути аферист. Одразу пишіть так: «Усі замовлення я оформлятиму на офіційному сайті!»

Раптом продавець-аферист пропонує придбати такай самий товар, навіть дешевше, але в його партнера. Бо виявилося, що в того в наявності ще аж 200 штук. Покупець приємно вражений, адже все ж отримає бажане, та ще й дешевше. Шахрай пропонує домовитися з його партнером через Viber. Там надсилає жертві посилання, наче б то на «безпечну угоду», якій покупець вже довіряє, адже перевірив і отримав гроші назад. Насправді ж це посилання на фейк! Просто дуже схожий на оригінальний сайт оголошень. Але, зрозуміло, що покупець вже довіряє і сплачує за товар. При сплаті вводить дані своєї картки і буквально за кілька секунд втрачає з неї всі гроші. Писати в службу підтримки оригінального сайту марно, бо угода відбулася не там, а у Viber. За це вони відповідальності не несуть.

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