Олена-Крістіна Лебідь розповіла про жорстку аферу: «За кілька секунд зникають усі гроші з картки»

23 марта 2023 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про жорстку аферу: «За кілька секунд зникають усі гроші з картки»
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь в деталях розібрала актуальну шахрайську схему, на яку можна натрапити на сайтах безкоштовних оголошень.

Читайте такожСпівак PTASHKIN став ветераном Бахмута і презентував альбом військових пісень
Боротьба українців за перемогу триває, але шахраї, не соромлячись, продовжують «кидати» людей. Вони розставляють свої сіті всюди! На щастя, про це знає експертка з викриття схем, ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь. Тож зберігайте розбір ще однієї актуальної афери, аби не потрапити на гачок і не втратити всі свої кошти.

Це афера при покупці товару на сайтах безкоштовних оголошень. Схема має два етапи, – розповідає Олена-Крістіна.

«Боже, я вас підвів! Поверну гроші!»

Жертва замовляє на сайті товар. Продавець-аферист підтверджує наявність і просить для спокою покупця сплатити через «безпечну угоду». Це така кнопочка на сайтах оголошень, де покупець сплачує, але гроші зависають на сайті, доки людина не отримає товар і не підтвердить, що покупка – ок! Лише після цього сайт «перекидає» гроші продавцю на картку. Отож, жертва сплачує через цю функцію, але за годинку телефонує продавець і каже, що на складі помилилися – товар скінчився. Приносить мільйон вибачень і гарантує повернення коштів назад на картку. Покупець, звісно, вражений і задоволений, що все так чесно і прозоро.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

«Цей товар – у мого партнера!»

Читайте такожЗірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом
Раптом продавець-аферист пропонує придбати такай самий товар, навіть дешевше, але в його партнера. Бо виявилося, що в того в наявності ще аж 200 штук. Покупець приємно вражений, адже все ж отримає бажане, та ще й дешевше. Шахрай пропонує домовитися з його партнером через Viber. Там надсилає жертві посилання, наче б то на «безпечну угоду», якій покупець вже довіряє, адже перевірив і отримав гроші назад. Насправді ж це посилання на фейк! Просто дуже схожий на оригінальний сайт оголошень. Але, зрозуміло, що покупець вже довіряє і сплачує за товар. При сплаті вводить дані своєї картки і буквально за кілька секунд втрачає з неї всі гроші. Писати в службу підтримки оригінального сайту марно, бо угода відбулася не там, а у Viber. За це вони відповідальності не несуть. 

  • Порада: Ніколи не переводьте діалог з продавцем у Viber/Telegram/WhatsApp. Якщо все ж спілкуєтеся там, то в жодному разі не переходьте за посиланням, яке вам може скинути аферист. Одразу пишіть так: «Усі замовлення я оформлятиму на офіційному сайті!»

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

афера новини особисте життя зірок Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях Аферисти в сітях 7 сезон

Матеріали на тему

Роман Міщеряков освідчився коханій після п’яти років спільного життя
Новини

Роман Міщеряков освідчився коханій після п’яти років спільного життя
«LeМаршрутка»: Леся Нікітюк розповіла про зйомки нових випусків проєкту
Новини

«LeМаршрутка»: Леся Нікітюк розповіла про зйомки нових випусків проєкту
Він готує, вона керує: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 21.03.2023)
Телешоу

Він готує, вона керує: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 21.03.2023)
Позивний Надія: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 19.03.2023)
Телешоу

Позивний Надія: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 19.03.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023
Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)

Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
єПитання: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 13.03.2023)

єПитання: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 13.03.2023)

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023
Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)

Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK