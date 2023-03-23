Олена-Крістіна Лебідь розповіла про жорстку аферу: «За кілька секунд зникають усі гроші з картки»
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь в деталях розібрала актуальну шахрайську схему, на яку можна натрапити на сайтах безкоштовних оголошень.
Це афера при покупці товару на сайтах безкоштовних оголошень. Схема має два етапи, – розповідає Олена-Крістіна.
«Боже, я вас підвів! Поверну гроші!»
Жертва замовляє на сайті товар. Продавець-аферист підтверджує наявність і просить для спокою покупця сплатити через «безпечну угоду». Це така кнопочка на сайтах оголошень, де покупець сплачує, але гроші зависають на сайті, доки людина не отримає товар і не підтвердить, що покупка – ок! Лише після цього сайт «перекидає» гроші продавцю на картку. Отож, жертва сплачує через цю функцію, але за годинку телефонує продавець і каже, що на складі помилилися – товар скінчився. Приносить мільйон вибачень і гарантує повернення коштів назад на картку. Покупець, звісно, вражений і задоволений, що все так чесно і прозоро.
«Цей товар – у мого партнера!»
- Порада: Ніколи не переводьте діалог з продавцем у Viber/Telegram/WhatsApp. Якщо все ж спілкуєтеся там, то в жодному разі не переходьте за посиланням, яке вам може скинути аферист. Одразу пишіть так: «Усі замовлення я оформлятиму на офіційному сайті!»
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