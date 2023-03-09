Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу, яка пов’язана з позиками

9 марта 2023 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу, яка пов’язана з позиками
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь поділилася деталями однієї з найбільш розповсюджених зараз шахрайських схем.

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Здавалося б, звичайна позика, а насправді – цинічний обман аферистів. Головна викривачка шахрайських схем, ведуча проекту «Аферисти в сітях», що показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь розкрила одну з найбільш жорстких та розповсюджених зараз афер.

Це схема «Кредит на блюдечку». Шахраї обіцяють безпроблемний кредит лише під 3%! Замануху на нього можна побачити будь-де: листівки в метро, оголошення на зупинці, реклама в інтернеті, – розповідає Лебідь. – Дуже актуальний гачок, адже зараз безліч людей залишилися без роботи, а що казати про переселенців, які втратили все… А жити на новому місці за щось треба.

Найцікавіше, що за стандартною схемою аферист спершу просить гроші в жертви.

Ви прийшли по кредит, а вам кажуть: «Так! Отримаєте будь-який кредит. Хоч мільйон! І лише під 3%. Але є одна умова: спочатку ви маєте заплатити нам 12% від суми позики. Для того, щоб ми могли вам відкрити безлімітний рахунок/відсоткову знижку/депозитний шлюз». Словом, шахраї вигадують безліч розумних слів, аби виглядало солідно, а ви сплатили їм гроші, – зазначає Олена-Крістіна.

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Звісно, по друзях, рідних та знайомих людина «нашкрібає» ті 12%, аби отримати кредит.  

Після отримання коштів «кредитники» кажуть: «За кілька днів у вас на рахунку з’являться 50 тисяч. Дякуємо, що обрали нас!» А насправді за кілька днів – нічого… – говорить ведуча «Аферистів в сітях». – А ви навіть не маєте доказів, що вас надурили. Бо обманула просто шарашкіна контора – без імені, реєстрації та жодного права проводити банківські операції. Моя головна порада: ніколи й нікому не платіть гроші за те, чого ви ще не отримали! Бережіть себе!

Нагадаємо, 

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