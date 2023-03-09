Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу, яка пов’язана з позиками Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь Пресслужба Нового каналу

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь поділилася деталями однієї з найбільш розповсюджених зараз шахрайських схем.