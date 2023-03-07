Леся Нікітюк розповіла, чим вона полюбляє займатися у вільний час
7 марта 2023 19:50
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Також ведуча Леся Нікітюк зазначила, що продовжує займатися волонтерською діяльністю.
Лесю Нікітюк. Вона зізнається, що за переглядом полюбляє провести вільний час, якого порівняно з минулими роками побільшало.
Також я дивлюсь YouTube, у якому постійно відкриваю для себе нові обличчя. У нас з’явилося дуже багато цікавого контенту, над яким працює молодь. Тішуся, що почали активно створювати більше нових українських проєктів. За це великий респект! – ексклюзивно розповідає Леся Нікітюк. – До речі, дякую Новому каналу за те, що цього року в ефірі постійно був присутній контент з розряду фільмів для дітей та дорослих. Сімейні комедії, які транслював канал, дуже класно «працювали» й покращували настрій українцям.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Мені подобаються детективи. Не можу сказати, що я аж така «читачка від Бога», бо інколи це дається важко. Буває, засинаю на 17-й сторінці (усміхається). Але мені подобається, що пішов такий саморозвиток, що виникло бажання глибше вивчати українську літературу, – зізнається Леся Нікітюк. – Звісно, на це вплинуло зменшення обсягу роботи на телебаченні та поява трошки більшої кількості вільного часу. Його все одно небагато, бо досі продовжується моя волонтерська діяльність, працює гуманітарний склад, Telegram-канал, ми постійно ведемо комунікацію з переселенцями. Та все ж таки час для себе з’явився, і я намагаюся проводити його з користю.
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