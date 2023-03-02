Віталіна Біблів підбила підсумки зими, виділивши топ-3 події
Відома українська акторка Віталіна Біблів розповіла про найяскравіші моменти цієї зими.
Довгоочікувана прем’єра
Одна з найяскравіших подій, яка відбулася взимку й відбувається зі мною зараз, – це прем’єра нових серій «Будиночка на щастя» на Новому каналі. Неймовірна кількість людей мене впізнають і кричать через дорогу: «Любаню, привіт!» Це таке щастя – розуміти, що ми все правильно зробили. Зняли класний серіал, який зараз йде з шаленим успіхом.
Престижна нагорода
Наближення до бажаної цілі
Нещодавно почала вивчати англійську мову, бо їжджу до Європи, граю вистави. До речі, цієї зими відбулася класна прем’єра в Мюнхені. Але я зараз про те, що завдяки цьому всьому почала говорити англійською. Криво, косо, але ж почала! Це перший крок на шляху до моєї особистої перемоги – знання мови.
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