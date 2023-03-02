Віталіна Біблів підбила підсумки зими, виділивши топ-3 події

Відома українська акторка Віталіна Біблів розповіла про найяскравіші моменти цієї зими.

Довгоочікувана прем’єра

Незламні українці пережили складну зиму. Весна – пора нової сили та енергії для продовження боротьби за нашу перемогу! А на зиму можна озирнутися та згадати найкращі моменти. Ось, наприклад, як виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя» на Новому каналі Віталіна Біблів . Зірка згадала три найбільш позитивні події.

Одна з найяскравіших подій, яка відбулася взимку й відбувається зі мною зараз, – це прем’єра нових серій «Будиночка на щастя» на Новому каналі. Неймовірна кількість людей мене впізнають і кричать через дорогу: «Любаню, привіт!» Це таке щастя – розуміти, що ми все правильно зробили. Зняли класний серіал, який зараз йде з шаленим успіхом.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Престижна нагорода

Я отримала нагороду як найкраща театральна актриса 2022 року. Це премія «Чорний лотос». Мені було дуже приємно, що відзначили мою працю не лише в кіно, а й у театрі.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Наближення до бажаної цілі

Нещодавно почала вивчати англійську мову, бо їжджу до Європи, граю вистави. До речі, цієї зими відбулася класна прем’єра в Мюнхені. Але я зараз про те, що завдяки цьому всьому почала говорити англійською. Криво, косо, але ж почала! Це перший крок на шляху до моєї особистої перемоги – знання мови.

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