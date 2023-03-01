Тімур Мірошниченко розповів, хто в його родині займається викоріненням російської мови

1 марта 2023 15:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Тімур Мірошниченко розповів, хто в його родині займається викоріненням російської мови
Ведучий Тімур Мірошниченко
instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, чи спілкується його родина російською мовою після повномасштабного вторгнення в Україну та кого ведучий називає головним інспектором-дерусифікатором.

Читайте такожЗірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла про найкращі події зими
Зараз українці проходять складний період ідентифікації та адаптації. Хтось вже прийняв для себе рішення відмовитись від російської мови, хтось – робить перші кроки до цього. Телеведучий Тімур Мірошниченко зізнається – до повномасштабного вторгнення його родина спілкувалася в побуті російською, а зараз все змінилося докорінно.

Російська мова для мене ворожа. На жаль, мої діти вже її вивчили і, на жаль, викорінити її складно, бо вони ходять у садочок, де є інші діті, які розмовляють російською. Донька трохи старша, їй чотири з половиною, і у неї вже починають вибудовуватися причинно-наслідкові звязки – вона говорить українською, але інколи перемикається, і треба її зупиняти. Я їй кажу: «Мія, я тебе не розумію» або «Мія, українською, будь ласка» – і вона переходить. Їй складно, адже навколо багато людей, які продовжують спілкуватися російською, – поділився Тімур Мірошниченко в ефірі подкасту «Олега фенди» на YouTube-майданчику телеканалу «Дом».

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / instagram.com/timur.miroshnychenko

Проте дівчинка розуміє, що треба підтримувати рідну мову, та навіть слідкує за тим, щоб молодший братик дивився мультики виключно українською.

Мія у нас інспектор-дерусифікатор, тому що вона вже рік не дивиться російськомовний контент і стежить за трирічним братом, щоб він теж не дивився. При цьому вона сама розуміє, яка це мова, і реагує. Де б ми не були, наприклад, в ресторані, якщо у дитячій кімнаті починається мультик російською, вона вибігає до нас і починає кричати: «Тато, там мультик російською мовою!», тоді офіціанти біжать і перемикають, щоб не було скандалів, – з усмішкою розповідає телезірка.

Читайте такожАртем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі
Тімур Мірошниченко пишається таким ставленням дітей до українізації та зауважує – він спокійний за нове покоління українців.

Діти, яким сьогодні три, чотири, п’ять і до 10 років, які постійно спускаються в укриття або яким довелося виїхати з країни, у них і цінності інші. Цим дітям не потрібно буде нічого доказувати: хто, кому, чому, за що, – прокоментував ведучий.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини війна особисте життя зірок Тимур Мірошниченко

Матеріали на тему

Зірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла про найкращі події зими
Новини

Зірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла про найкращі події зими
Артем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі
Новини

Артем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі
Говорить вся країна: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 27.02.2023)
Телешоу

Говорить вся країна: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 27.02.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 14 серію онлайн (ефір від 27.02.2023)
Серіали

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 14 серію онлайн (ефір від 27.02.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
«Я – Надія»: ТОП-5 фактів про перший за час війни серіал

«Я – Надія»: ТОП-5 фактів про перший за час війни серіал
Побачення без фільтрів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.02.2023)

Популярне відео

Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.02.2023)
KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні

KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK