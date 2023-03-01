Тімур Мірошниченко розповів, хто в його родині займається викоріненням російської мови

Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, чи спілкується його родина російською мовою після повномасштабного вторгнення в Україну та кого ведучий називає головним інспектором-дерусифікатором.

Зараз українці проходять складний період ідентифікації та адаптації. Хтось вже прийняв для себе рішення відмовитись від російської мови, хтось – робить перші кроки до цього. Телеведучий Тімур Мірошниченко зізнається – до повномасштабного вторгнення його родина спілкувалася в побуті російською, а зараз все змінилося докорінно.

Російська мова для мене ворожа. На жаль, мої діти вже її вивчили і, на жаль, викорінити її складно, бо вони ходять у садочок, де є інші діті, які розмовляють російською. Донька трохи старша, їй чотири з половиною, і у неї вже починають вибудовуватися причинно-наслідкові звязки – вона говорить українською, але інколи перемикається, і треба її зупиняти. Я їй кажу: «Мія, я тебе не розумію» або «Мія, українською, будь ласка» – і вона переходить. Їй складно, адже навколо багато людей, які продовжують спілкуватися російською, – поділився Тімур Мірошниченко в ефірі подкасту «Олега фенди» на YouTube-майданчику телеканалу «Дом».

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / instagram.com/timur.miroshnychenko

Проте дівчинка розуміє, що треба підтримувати рідну мову, та навіть слідкує за тим, щоб молодший братик дивився мультики виключно українською.

Мія у нас інспектор-дерусифікатор, тому що вона вже рік не дивиться російськомовний контент і стежить за трирічним братом, щоб він теж не дивився. При цьому вона сама розуміє, яка це мова, і реагує. Де б ми не були, наприклад, в ресторані, якщо у дитячій кімнаті починається мультик російською, вона вибігає до нас і починає кричати: «Тато, там мультик російською мовою!», тоді офіціанти біжать і перемикають, щоб не було скандалів, – з усмішкою розповідає телезірка.

Тімур Мірошниченко пишається таким ставленням дітей до українізації та зауважує – він спокійний за нове покоління українців.

Діти, яким сьогодні три, чотири, п’ять і до 10 років, які постійно спускаються в укриття або яким довелося виїхати з країни, у них і цінності інші. Цим дітям не потрібно буде нічого доказувати: хто, кому, чому, за що, – прокоментував ведучий.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / instagram.com/timur.miroshnychenko

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