Артем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі

28 февраля 2023 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Артем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі
Співак Артем Пивоваров
Пресслужба

У річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну в Парижі відбулася громадська акція солідарності з Україною.

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Українці та місцеві мешканці зібралися на головній площі французької столиці, щоб показати свою небайдужість, віру в перемогу України та готовність підтримувати український народ всіма можливими способами. Організатором заходу виступили українська громада і асоціація @standwithukraineeurope 

Артему Пивоварову випала честь представляти Україну на мітингу, який об’єднав виступи вищого керівництва Франції, політиків та лідерів думок.  Артист виконав кілька своїх пісень, від імені всіх українців подякував за підтримку та закликав і надалі єднатися у боротьбі за свободу та демократичні цінності.

Співак Артем Пивоваров / Пресслужба

Сьогодні весь світ підтримує Україну. І я хочу подякувати всім за допомогу. Ми не здамося! - говорить Артем Пивоваров. - Демократія і добро повинні перемогти зло і диктатуру. Разом ми зробимо так, щоб це сталося.

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