Артем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі
У річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну в Парижі відбулася громадська акція солідарності з Україною.
Артему Пивоварову випала честь представляти Україну на мітингу, який об’єднав виступи вищого керівництва Франції, політиків та лідерів думок. Артист виконав кілька своїх пісень, від імені всіх українців подякував за підтримку та закликав і надалі єднатися у боротьбі за свободу та демократичні цінності.
Сьогодні весь світ підтримує Україну. І я хочу подякувати всім за допомогу. Ми не здамося! - говорить Артем Пивоваров. - Демократія і добро повинні перемогти зло і диктатуру. Разом ми зробимо так, щоб це сталося.