Дмитро Танкович поділився складнощами під час адаптації дитини в іншій країні

7 марта 2023 20:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Дмитро Танкович поділився складнощами під час адаптації дитини в іншій країні
Ведучий Дмитро Танкович
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Дмитро Танкович розповів про навчання доньки за кордоном.

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Понад пів мільйона українських школярів перебувають за кордоном через війну. Не стала винятком і донька ведучого Дмитра Танковича. Він разом з родиною зустрів ранок 24 лютого 2022 року в Бучі на Київщині. На них чекала складна дорога до польського кордону й адаптація у новій країні. За лаштунками шоу «єПитання» Танкович ексклюзивно розповів Новому каналу, чи говорить з 8-річною донькою про війну та як проходить її навчання за кордоном.

Ми з дружиною одразу казали Саші правду. Бо я не бачив сенсу приховувати щось про війну. Вона все розуміла. 24 лютого (2022 року. – Прим. ред.) знаходилися в Бучі, чули вибухи і бачили гвинтокрили, які летіли до Гостомельського аеропорту. Доньці було важко перший тиждень після початку вторгнення. І, мабуть, ще тиждень вона боялася гучних звуків, – пригадує ведучий.

Дмитро Танкович з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Танкович поділився, що донька любить малювати на патріотичну тематику. 

На початку війни вона малювала якихось людей. Я запитав її, що це. А вона відповіла: «Це путін висить». Донька розуміє, хто ворог. Вона «повісила» путіна, можливо, одна з перших, – сміється ведучий. – Саша малює дуже круто, має маленький куточок для робіт у своїй кімнаті. І там є багато зображених нею українських прапорів, сонечко, небо. Дуже красиво.

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Олександра навчається у другому класі за кордоном. 

Після початку війни я відвіз своїх дівчат до Варшави й повернувся в Україну. Спершу донька намагалася навчатися дистанційно в українській школі. Але це було складно. Ми розуміли, що їй потрібно розвиватися і спілкуватися з реальними людьми, – ділиться Дмитро. – Тому зараз Саша ходить до звичайної школи за кордоном. До речі, ніхто в її класі не розмовляє українською. Тож моя донечка вже досить непогано спілкується англійською.

Дивіться шоу «єПитання» за участю Дмитра Танковича вже з 13 березня на Новому каналі.

Нагадаємо, 

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