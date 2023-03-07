Дмитро Танкович поділився складнощами під час адаптації дитини в іншій країні
Ведучий Дмитро Танкович розповів про навчання доньки за кордоном.
Ми з дружиною одразу казали Саші правду. Бо я не бачив сенсу приховувати щось про війну. Вона все розуміла. 24 лютого (2022 року. – Прим. ред.) знаходилися в Бучі, чули вибухи і бачили гвинтокрили, які летіли до Гостомельського аеропорту. Доньці було важко перший тиждень після початку вторгнення. І, мабуть, ще тиждень вона боялася гучних звуків, – пригадує ведучий.
Танкович поділився, що донька любить малювати на патріотичну тематику.
На початку війни вона малювала якихось людей. Я запитав її, що це. А вона відповіла: «Це путін висить». Донька розуміє, хто ворог. Вона «повісила» путіна, можливо, одна з перших, – сміється ведучий. – Саша малює дуже круто, має маленький куточок для робіт у своїй кімнаті. І там є багато зображених нею українських прапорів, сонечко, небо. Дуже красиво.
Після початку війни я відвіз своїх дівчат до Варшави й повернувся в Україну. Спершу донька намагалася навчатися дистанційно в українській школі. Але це було складно. Ми розуміли, що їй потрібно розвиватися і спілкуватися з реальними людьми, – ділиться Дмитро. – Тому зараз Саша ходить до звичайної школи за кордоном. До речі, ніхто в її класі не розмовляє українською. Тож моя донечка вже досить непогано спілкується англійською.
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