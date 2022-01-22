Жена Дмитрия Танковича восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Сейшелах - фото

22 января 2022 07:40 Туренко Андрей
Жена Дмитрия Танковича восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Сейшелах - фото
Дмитрий Танкович с женой и дочкой
instagram.com/tankovich_olya

Юморист Дмитрий Танкович вместе с супругой Ольгой и дочкой устроили себе райский отдых за границей.

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Отработав все новогодние корпоративы, Дмитрий Танкович вместе с семьей отправился на заслуженный отдых. В качестве курорта супруги выбрали солнечные Сейшелы.

На своих страницах в Инстаграм Дмитрий и Оля делятся фотографиями сказочных пейзажей острова, рассказывают о своем досуге и не прочь устроить фотосессию на берегу Индийского океана.

Дмитрий Танкович с женой / instagram.com/tankovich_olya

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Также Ольга не упускает возможности похвастаться перед фолловерами своей фигурой. На днях женщина опубликовала снимок в купальнике, который она сделала на фоне красочных гор.

Последний день лета, - подписала фотографию Ольга.

Жена Дмитрия Танковича Оля / instagram.com/tankovich_olya

В комментариях фолловеры супруги Танковича засыпали ее лестными комплиментами. Ольга покорила подписчиков стройностью и плоским животом.

Напомним, 

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