Жена Дмитрия Танковича восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Сейшелах - фото

Юморист Дмитрий Танкович вместе с супругой Ольгой и дочкой устроили себе райский отдых за границей.

Отработав все новогодние корпоративы, Дмитрий Танкович вместе с семьей отправился на заслуженный отдых. В качестве курорта супруги выбрали солнечные Сейшелы.

На своих страницах в Инстаграм Дмитрий и Оля делятся фотографиями сказочных пейзажей острова, рассказывают о своем досуге и не прочь устроить фотосессию на берегу Индийского океана.

Дмитрий Танкович с женой / instagram.com/tankovich_olya

Также Ольга не упускает возможности похвастаться перед фолловерами своей фигурой. На днях женщина опубликовала снимок в купальнике, который она сделала на фоне красочных гор.

Последний день лета, - подписала фотографию Ольга.

Жена Дмитрия Танковича Оля / instagram.com/tankovich_olya

В комментариях фолловеры супруги Танковича засыпали ее лестными комплиментами. Ольга покорила подписчиков стройностью и плоским животом.

Напомним,