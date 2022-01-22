Жена Дмитрия Танковича восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Сейшелах - фото
Юморист Дмитрий Танкович вместе с супругой Ольгой и дочкой устроили себе райский отдых за границей.
На своих страницах в Инстаграм Дмитрий и Оля делятся фотографиями сказочных пейзажей острова, рассказывают о своем досуге и не прочь устроить фотосессию на берегу Индийского океана.
Последний день лета, - подписала фотографию Ольга.
В комментариях фолловеры супруги Танковича засыпали ее лестными комплиментами. Ольга покорила подписчиков стройностью и плоским животом.
Напомним,