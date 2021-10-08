Дмитрий Танкович плюнул "бабушке" в лицо

Юморист Дмитрий Танкович рассказал, как чудил во время выступлений.

Комических актеров хлебом не корми – дай пошутить со сцены. Причем частенько они это делают не по сценарию. В отличие от звезд шоу-бизнеса, не ждут «зеленки» – последнего концерта в туре, а прикалываются постоянно.

Вот и Дмитрий Танкович любит пошутить над своим коллегой Евгением Сморигиным, с которым они дружат со школы. О самом ярком эпизоде он рассказал Новому каналу на «Хто зверху?».

Во время телевизионной записи концерта Dizel Show у нас был номер с Женей, – вспомнил актер. – Он, как обычно, играл бабушку. Во время номера между нами происходил диалог. Женя решил сымпровизировать и говорит: «Я в тебя сейчас как плюну»! И плюнул! Не по-настоящему, но выглядело так убедительно, что зрители поверили. Я не смолчал и ответил ему: «Ах, так?! Бабушка, вы считаете, что можете плюнуть в лицо живому человеку?» И тоже «плюнул» в ответ ему в лицо.

Юморист Дмитрий Танкович / пресс-служба Нового канала

К таким импровизациям Дмитрий Танкович относится с особой любовью.

Мне кажется, что когда номер заучен, это не так весело, – признается он. – Для меня не проблема даже забывать слова. Если одно вылетело из головы, я вспомню какое-то другое. Главное, чтобы номер не остановился.

Напомним,