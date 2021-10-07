Станислав Боклан опубликовал редкое фото с женой с фотосессии: Зрелая красота людей и отношений

7 октября 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Станислав Боклан опубликовал редкое фото с женой с фотосессии: Зрелая красота людей и отношений
Актер Станислав Боклан
instagram.com/boklanstas

На своих страницах в социальных сетях Стас Боклан практически не публикует фото с любимой супругой.

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Недавно Народный артист Украины Станислав Боклан устроил романтическую фотосессию со своей любимой женой, актрисой Натальей Клениной. Поделиться результатом съемки актер и судья "Лиги Смеха" решил на своей странице в Инстаграм.

Черно-белый снимок, на котором Наталья нежно прижимается к своему мужу, вместе с которым уже 35 лет, – получился невероятно трогательным и завораживающим. В комментариях поклонники  пары не сдерживали своих эмоций:

"Как это красиво, такая теплота от этого фото", "Милі, чудові наші, цінуємо і любимо вас!", "Вы очень красивая пара", "Ничто так не красит женщину, как взгляд любимого мужчины. Это про Вас", "Очень красивые и элегантные!".

Стас Боклан с супругой / instagram.com/boklanstas

Коллега по цеху, актер Алексей Тритенко, также не прошел мимо публикации Боклана и оставил свой комментарий:

Ничего более трогательного и искреннего, не видел…

Напомним,

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