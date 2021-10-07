Станислав Боклан опубликовал редкое фото с женой с фотосессии: Зрелая красота людей и отношений
На своих страницах в социальных сетях Стас Боклан практически не публикует фото с любимой супругой.
Черно-белый снимок, на котором Наталья нежно прижимается к своему мужу, вместе с которым уже 35 лет, – получился невероятно трогательным и завораживающим. В комментариях поклонники пары не сдерживали своих эмоций:
"Как это красиво, такая теплота от этого фото", "Милі, чудові наші, цінуємо і любимо вас!", "Вы очень красивая пара", "Ничто так не красит женщину, как взгляд любимого мужчины. Это про Вас", "Очень красивые и элегантные!".
Коллега по цеху, актер Алексей Тритенко, также не прошел мимо публикации Боклана и оставил свой комментарий:
Ничего более трогательного и искреннего, не видел…
Напомним,