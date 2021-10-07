Владимир Дантес шокировал сходством с солистом группы Måneskin – фото

Владимир Дантес взорвал Сеть фотографией, на которой его перепутали с известным секс-символом.

После победы на "Евровидении" солиста группы Måneskin назвали секс-символом 2021 года. 22-летний Дамиано Давид всегда примеряет на себя эпатажные образы. И каково же было удивление украинской публики увидеть на странице в Инстаграм Дантеса фотографию итальянского красавчика.

Но присмотревшись, фолловеры узнали Владимира. Обнаженный торс, темные тени на глазах, волнистая укладка, – с первого взгляда и не узнаешь украинскую звезду.

Хотел написать лонгрид. А потом подумал: «Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос Почему я в таком виде?)» – подписал кадр Дантес.

Владимир Дантес

В комментариях подписчики Вовы не скрывали тот факт, что он невероятно похож на данном снимке на Дамиано, и они действительно перепутали мужчин:

"Прям Maneskin", "Офигеть как похожи)))", "Фигасе ты на Дамиано похож", "Дамиано это ты?", "Подумала что Дамиано в ленте", "УХ чувствую будет КЛИП огненный!!!! Отсылочка к Damiano David, но у него НЕТ таких УСОВ как у DANTES!!!"

Солист группы Måneskin Дамиано Давид / социальная сеть Instagram

Напомним,