Владимир Дантес шокировал сходством с солистом группы Måneskin – фото
Владимир Дантес взорвал Сеть фотографией, на которой его перепутали с известным секс-символом.
Но присмотревшись, фолловеры узнали Владимира. Обнаженный торс, темные тени на глазах, волнистая укладка, – с первого взгляда и не узнаешь украинскую звезду.
Хотел написать лонгрид. А потом подумал: «Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос Почему я в таком виде?)» – подписал кадр Дантес.
В комментариях подписчики Вовы не скрывали тот факт, что он невероятно похож на данном снимке на Дамиано, и они действительно перепутали мужчин:
"Прям Maneskin", "Офигеть как похожи)))", "Фигасе ты на Дамиано похож", "Дамиано это ты?", "Подумала что Дамиано в ленте", "УХ чувствую будет КЛИП огненный!!!! Отсылочка к Damiano David, но у него НЕТ таких УСОВ как у DANTES!!!"
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