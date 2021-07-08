Владимир Дантес признался в любви жене в честь годовщины свадьбы: Внизу живота приятно щекочет

Семейной идиллии Владимира Дантеса и Нади Дорофевой можно только позавидовать.

8 июля – особенная дата для Владимира Дантеса , ведь в этот день он отмечает годовщину свадьбы со своей женой – певицей Надей Дорофеевой.

Артисты уже шесть лет как вместе. Рядом друг с другом пара просто святится от счастья, а их примером вдохновляются миллионы украинцев.

В честь очередной годовщины Владимир решил поздравить любимую в Инстаграм. Он опубликовал милые фото и трогательное признание в любви.

6 лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все-равно самой важной датой остается 5 августа! Это день нашего знакомства. Но не могу обойти эту дату, – пишет артист.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / instagram.com/vladimirdantes

Также Дантес признался, что у него непростой характер. Но любимая жена очень благоприятно на него влияет.

Вытерпеть меня 4 года и потом сказать «Я согласна» – ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Т.к в мои 23-27 я был, прям, конченым, – утверждает певец. – Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все-равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / instagram.com/vladimirdantes

Напомним,