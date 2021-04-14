Владимир Дантес потратил половину бюджета на кольцо для Нади Дорофеевой

Супруги рассказали, что подарили друг другу после съемок в тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет».

Самая яркая пара украинского шоу-бизнеса – Надя Дорофеева и Владимир Дантес – поженились более пяти лет назад, но до сих пор продолжают готовить друг другу романтические сюрпризы и дарить милые подарки. Например, в Иордании на съемках тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» , которое показывал Новый канал, Владимир Дантес потратил половину своего бюджета – 50 долларов – на золотое колечко для супруги.

В Аммане есть целая улица с ювелирными магазинами. Золото там продают супервысокой пробы, оно более качественное, чем у нас. Золотых украшений там очень много, и они очень дорогие. Мне показывали цепочку, инкрустированную бриллиантами, за 15 тысяч долларов. Спасибо, давайте дальше, – посмеялся Владимир Дантес. – Кстати, в Иордании мужчины не носят золото, только женщины. Но в одном магазине я встретил парня всего в серебре, и тот признался, что носит золото на шее – небольшое украшение, которое подарила любимая. Ему нельзя носить золото, но любовь – превыше всего! Это самое милое, что я слышал.

Надя, которая гуляла по столице Иордании с золотой безлимитной картой, тоже не оставила мужа без подарка.

Я привезла Вове кучу классных благовоний, которые купила в Петре. Вова очень их любит, как и сухие духи – у нас дома ароматные палочки стоят в каждой точке! – призналась ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале Надя Дорофеева.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

Напомним,