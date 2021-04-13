Актриса скетчкома "Страна У" Даша Кобякова впервые стала мамой

Звезда всенародного скетчкома «Страна У», известная по роли наивной блондинки, Даша Кобякова сообщила радостную новость.

На своей странице в социальной сети Instagram 38-летняя актриса скетчкома «Страна У» сделала несколько публикаций. В первой из них Даша Кобякова спросила у подписчиков, готовы ли они услышать новость, в следующей – опубликовала фото из роддома.

Первенца Даша родила 12 апреля в День Космонавтики. Известно, что у Дарьи родилась дочь ростом 56 сантиметров и весом 3 килограмма 470 граммов. Как актриса назвала дочь, пока неизвестно.

В новом сезоне скетчкома «Страна У 2.1» Дарья уже не снималась из-за беременности. Вместо нее к актерскому составу из зарисовок про «Девичник» присоединилась юмористка Виктория Бакалова.

Напомним,