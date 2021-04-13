Актриса скетчкома "Страна У" Даша Кобякова впервые стала мамой
13 апреля 2021 16:19
Актриса скетчкома "Страна У" Даша Кобякова
пресс-служба
Звезда всенародного скетчкома «Страна У», известная по роли наивной блондинки, Даша Кобякова сообщила радостную новость.
«Страна У» сделала несколько публикаций. В первой из них Даша Кобякова спросила у подписчиков, готовы ли они услышать новость, в следующей – опубликовала фото из роддома.
В новом сезоне скетчкома «Страна У 2.1» Дарья уже не снималась из-за беременности. Вместо нее к актерскому составу из зарисовок про «Девичник» присоединилась юмористка Виктория Бакалова.
Напомним,
- Анастасия Приходько показала первую фотографию с новорожденным ребенком.
- Даша Астафьева рассказала об "особом виде комедии в ее шкафу".