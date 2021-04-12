40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом: пара назвала сына женским именем

12 апреля 2021 22:15 Юлия Туренко
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом: пара назвала сына женским именем
Актер Маколей Калкин
Fotobank / GettyImages

У американского актера Маколея Калкина родился первенец.

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Звезда фильмов "Один дома" примерил на себя новый статус – 40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом. У актера и его возлюбленной Бренды Сонг родился сын.

На свет мальчик появился еще 5 апреля, однако о пополнении в звездной семье стало известно лишь сейчас. В интервью мужскому журналу "Esquire" пара рассказала, что малышу дали необычное имя.

Своего сына Маколей и Бренда назвали в честь погибшей в 2008 году под колесами авто сестры Калкина. Мальчика зовут Дакота Сонг Калкин.

Мы очень рады, – лаконично прокомментировала пара рождения первенца.

Отметим, что Дакота стал первым ребенком и для Маколея, и для Бренды. Свою беременность актриса держала в секрете. Собственно и об отношениях возлюбленных мало что известно. О деталях своего романа они не распространяются.

Напомним,

 

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