40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом: пара назвала сына женским именем
У американского актера Маколея Калкина родился первенец.
На свет мальчик появился еще 5 апреля, однако о пополнении в звездной семье стало известно лишь сейчас. В интервью мужскому журналу "Esquire" пара рассказала, что малышу дали необычное имя.
Своего сына Маколей и Бренда назвали в честь погибшей в 2008 году под колесами авто сестры Калкина. Мальчика зовут Дакота Сонг Калкин.
Мы очень рады, – лаконично прокомментировала пара рождения первенца.
Отметим, что Дакота стал первым ребенком и для Маколея, и для Бренды. Свою беременность актриса держала в секрете. Собственно и об отношениях возлюбленных мало что известно. О деталях своего романа они не распространяются.
Напомним,
- Вера Брежнева призналась, что хочет в третий раз стать мамой.
- Ольга Сумская станцевала на пилоне: Это лучше, чем ролевые игры.