Ольга Сумская станцевала на пилоне: Это лучше, чем ролевые игры
12 апреля 2021 13:25
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska
Актриса Ольга Сумская в свои 54 может дать фору молодым. Звезда любит удивлять и эпатировать публику, что она и сделала на сцене "Липсинк Баттла".
Читайте такжеИракли Макацария представил публике свою 19-летнюю возлюбленную: трогательные фото парыНародная артистка Украины Ольга Сумская решила рискнуть и попробовать свои силы в шоу звездных пародий "Липсинк баттл". В минувшем выпуске украинская знаменитость появилась в образе легендарной американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес.
Сумской предстояло перевоплотиться в Джей Ло и на сцене шоу выступить с ее песней "On The Floor". В музыкальном номере Ольга появилась в сексуальном блестящем боди, который идеально подчеркнул ее формы.
Ольга Сумская станцевала на пилоне / кадр из программы
Это лучше, чем ролевые игры, – сказал актер.
Напомним,