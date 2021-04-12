Ольга Сумская станцевала на пилоне: Это лучше, чем ролевые игры

12 апреля 2021 13:25 Юлия Туренко
Ольга Сумская станцевала на пилоне: Это лучше, чем ролевые игры
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская в свои 54 может дать фору молодым. Звезда любит удивлять и эпатировать публику, что она и сделала на сцене "Липсинк Баттла".

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Народная артистка Украины Ольга Сумская решила рискнуть и попробовать свои силы в шоу звездных пародий "Липсинк баттл". В минувшем выпуске украинская знаменитость появилась в образе легендарной американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес.

Сумской предстояло перевоплотиться в Джей Ло и на сцене шоу выступить с ее песней "On The Floor". В музыкальном номере Ольга появилась в сексуальном блестящем боди, который идеально подчеркнул ее формы.

Ольга Сумская станцевала на пилоне / кадр из программы

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А чтобы удивить поклонников и попробовать победить в шоу, актриса решилась на танец на пилоне, а в конце номера и вовсе поразила всех тверком. Супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк не сдержался от комментария:

Это лучше, чем ролевые игры, – сказал актер.

Напомним,

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