Иракли Макацария представил публике свою 19-летнюю возлюбленную: трогательные фото пары

11 апреля 2021 22:24 Юлия Туренко
Иракли Макацария представил публике свою 19-летнюю возлюбленную: трогательные фото пары
Бизнесмен Иракли Макацария
instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария больше не холостяк. Бизнесмен рассекретил свои отношения.

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Грузинский бизнесмен Иракли Макацария после расставания с победительницей шоу "Холостяк" Аленой Лесик, не заводил серьезных отношений. Мужчина в своих интервью не раз заявлял, что еще не встретил девушку, с которой готов закрутить роман.

Однако на днях Иракли порадовал поклонников, признавшись, что он больше не холостяк. На своей странице в Инстаграм Макацария опубликовал совместное фото с возлюбленной, представив ее публике.

Девушка, как и экс-холостяк, родом из Грузии. Ей всего 19 лет и она младше Иракли на 17 лет.

Любовь моей жизни, – подписал кадр с любимой Иракли.

Иракли Макацария с возлюбленной / instagram.com/maqatsa

Елизавета также поделилась в Сети нежной фотографией с возлюбленным, в подписи к публикации оставив смайл в виде сердца.

В комментариях фолловеры отметили, что Лиза и Иракли очень похожи между собой, как брат и сестра. Также публика заценила шикарные длинные ноги девушки.

Иракли Макацария с девушкой / instagram.com/maqatsa

Напомним,

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личная жизнь звезд социальные сети отношения Иракли Макацария новости Инстаграм

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