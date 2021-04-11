Иракли Макацария представил публике свою 19-летнюю возлюбленную: трогательные фото пары
Иракли Макацария больше не холостяк. Бизнесмен рассекретил свои отношения.
Однако на днях Иракли порадовал поклонников, признавшись, что он больше не холостяк. На своей странице в Инстаграм Макацария опубликовал совместное фото с возлюбленной, представив ее публике.
Девушка, как и экс-холостяк, родом из Грузии. Ей всего 19 лет и она младше Иракли на 17 лет.
Любовь моей жизни, – подписал кадр с любимой Иракли.
Елизавета также поделилась в Сети нежной фотографией с возлюбленным, в подписи к публикации оставив смайл в виде сердца.
В комментариях фолловеры отметили, что Лиза и Иракли очень похожи между собой, как брат и сестра. Также публика заценила шикарные длинные ноги девушки.
Напомним,