Иракли Макацария огорошил новостью о потере ребенка: Это влияет на любые отношения

10 апреля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Иракли Макацария огорошил новостью о потере ребенка: Это влияет на любые отношения
Бизнесмен Иракли Макацария
социальная сеть Instagram

"Холостяк-6" Иракли Макацария рассказал о личной драме.

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В 25-летнем возрасте владелец продакшн-компании состоял в отношениях и даже готовился стать отцом, но на его судьбу выпало испытание. Девушка Иракли потеряла ребенка.

Бизнесмен признался, что отношения с любимой на тот момент были уже непростыми, но выкидыш еще больше приблизил их к расставанию.

Была проблема ‒ выкидыш. Конечно же, это влияет на любые отношения... Там проблемы были и без этого тоже,
‒ вспоминает Иракли.

Сегодня мужчина вновь счастлив в отношениях. Свою личную жизнь он не афиширует, однако признается, что мечтает о детях.

Официально пока не заявил, что я не холостяк, но кто знает... В данный момент у меня есть отношения. Когда уже будет, что объявить, то обязательно я это сделаю,
‒ увильнул от ответа Макацария.

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К слову, в финале шоу «Холостяк» Иракли остановил свой выбор на модели Алене Лесик. Пара встречалась несколько месяцев, но рассталась по инициативе девушки. Алена заявила, что ей не хватало любви, заботы и понимания в отношениях.

Напомним,

Иракли Макацария и Алена Лесик / социальная сеть Instagram
  

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