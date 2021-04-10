Иракли Макацария огорошил новостью о потере ребенка: Это влияет на любые отношения
10 апреля 2021 13:00
Бизнесмен Иракли Макацария
социальная сеть Instagram
"Холостяк-6" Иракли Макацария рассказал о личной драме.
владелец продакшн-компании состоял в отношениях и даже готовился стать отцом, но на его судьбу выпало испытание. Девушка Иракли потеряла ребенка.
Бизнесмен признался, что отношения с любимой на тот момент были уже непростыми, но выкидыш еще больше приблизил их к расставанию.
Была проблема ‒ выкидыш. Конечно же, это влияет на любые отношения... Там проблемы были и без этого тоже,‒ вспоминает Иракли.
Сегодня мужчина вновь счастлив в отношениях. Свою личную жизнь он не афиширует, однако признается, что мечтает о детях.
Официально пока не заявил, что я не холостяк, но кто знает... В данный момент у меня есть отношения. Когда уже будет, что объявить, то обязательно я это сделаю,‒ увильнул от ответа Макацария.
Напомним,
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Иракли Макацария и Алена Лесик / социальная сеть Instagram