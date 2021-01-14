Иракли Макацария восхитил Сеть своими архивными фото с детства и юности

14 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Иракли Макацария восхитил Сеть своими архивными фото с детства и юности
Иракли Макацария
instagram.com/maqatsa

Бизнесмен Иракли Макацария является завидным женихом не только в Грузии, но и в Украине.

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В нашей стране Иракли Макацария стал популярным после своего участия в шоу "Холостяк". После того, как мужчина расстался с победительницей проекта – о своей личной жизни он предпочитает не распространяться.

На своей странице в Инстаграм, где количество подписчиков достигает практически полмиллиона, Иракли не скупится на публикации личных фото. Он активно постит кадры с путешествий, с фотосессий, с тренировок, и делится милыми снимками с семьей.

В комментариях фолловеры часто просили Макацарию показать архивные фотографии. На днях бизнесмен опубликовал серию снимком с детства и юности.

Теперь вы знаете обо мне всё. Видите изменения? - спросил мужчина у своей аудитории в соцсети.

На некоторых снимках Иракли запечатлен не один, а со своей старшей сестрой Ланой, которая недавно стала мамой. Также в кадре есть и бабушка Макацарии.

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Подписчики очень активно стали комментировать публикации Иракли. Они были восхищены красотой мужчины в любом его возрасте. Многие даже сравнивали Макацарию с выдержанным алкоголем, который с годами становится только лучше:

"Гены хорошие, стиль умело подчеркивает индивидуальность, ну а года к лицу благодаря образу жизни", "Вы доказали правдивость поговорки о том, что мужчины, как коньяк, с возрастом становятся только выдержаннее, крепче и благороднее", "Наступил тот самый расцвет сил: умный, красивый, в меру упитанный мужчина", "Красунчик у любому віці", "От мальчишеской застенчивости до мужской мудрости".

Напомним, 

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