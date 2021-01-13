Наталья Холоденко объяснила, почему скрывает любимого мужчину: Карпачев, Дикусар, Дарвин?
Несколько лет назад психолог Наталия Холоденко родила дочку, и спустя время Наталия появилась с ней на обложке глянцевого журнала. А вот кто ее любимый мужчина, она не рассказывает.
Есть такая версия, – согласилась Наталья Холоденко в интервью для канала «Украина». – Мы с Димой, и правда, очень давно знакомы, проводим много времени вместе, ведем много семинаров.
Но, как известно, Дмитрий Карпачев давно в счастливом браке, у него подрастает сын.
Следующим мужчиной, за кого сватали Наталью ее подписчики, стал певец и продюсер Влад Дарвин.
Мы познакомились с Владом, когда он аранжировал мою песню, – объяснила Холоденко. – Это близкий для меня человек.
Но Влад Дарвин тоже давно в отношениях, он счастлив и не собирался уходить из семьи.
Однако рядом с Натальей появился другой танцор – Дмитрий Дикусар, который занял место своего коллеги в танцевальном зале.
Но среди версий есть еще один претендент на руку и сердце психолога. Им оказался Юрий Журавский – спортсмен и соведущий нескольких курсов, которые запустила Наталья Холоденко.
Хорош, правда? – спросила о нем психолог в эфире «Зіркового шляху» и добавила: – Пока я приняла решение, что не буду афишировать, кто отец моего ребенка, потому что общественное обсуждение сыграло очень негативную роль в моих отношениях с первым мужем.
Напомним,