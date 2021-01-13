Наталья Холоденко объяснила, почему скрывает любимого мужчину: Карпачев, Дикусар, Дарвин?

Несколько лет назад психолог Наталия Холоденко родила дочку, и спустя время Наталия появилась с ней на обложке глянцевого журнала. А вот кто ее любимый мужчина, она не рассказывает.

Бытует мнение, что это Дмитрий Карпачев. Ведь на страничке Натальи в соцсети не раз появлялись провокационные снимки с этим телеведущим и психологом. Наталья Холоденко в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина» рассказала, что думает о слухах о романы с женатыми мужчинами.

Есть такая версия, – согласилась Наталья Холоденко в интервью для канала «Украина». – Мы с Димой, и правда, очень давно знакомы, проводим много времени вместе, ведем много семинаров.

Но, как известно, Дмитрий Карпачев давно в счастливом браке, у него подрастает сын.

Наталья Холоденко и Дмитрий Карпачев / instagram.com/kholodenkon

Следующим мужчиной, за кого сватали Наталью ее подписчики, стал певец и продюсер Влад Дарвин.

Мы познакомились с Владом, когда он аранжировал мою песню, – объяснила Холоденко. – Это близкий для меня человек.

Но Влад Дарвин тоже давно в отношениях, он счастлив и не собирался уходить из семьи.

Наталья Холоденко и Влад Дарвин / instagram.com/kholodenkon

Холоденко приписывали роман с танцором Виталием Загоруйко. Ведь именно после участия в танцевальном шоу психолог стала проводить много времени не только с хореографом, но и в тренажерном зале. И вскоре сбросила лишний вес, создала несколько громких проектов, ушла от мужа и родила Вивьен.

Однако рядом с Натальей появился другой танцор – Дмитрий Дикусар, который занял место своего коллеги в танцевальном зале.

Наталья Холоденко и Дмитрий Дикусар / instagram.com/kholodenkon

Но среди версий есть еще один претендент на руку и сердце психолога. Им оказался Юрий Журавский – спортсмен и соведущий нескольких курсов, которые запустила Наталья Холоденко.

Хорош, правда? – спросила о нем психолог в эфире «Зіркового шляху» и добавила: – Пока я приняла решение, что не буду афишировать, кто отец моего ребенка, потому что общественное обсуждение сыграло очень негативную роль в моих отношениях с первым мужем.

instagram.com/kholodenkon

Напомним,