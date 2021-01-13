Від пацанки до панянки-5: Новый канал рассекретил дату премьеры реалити и показал новых учениц
Пока фанаты «Від пацанки до панянки» ищут новых участниц среди подписчиков педагогов в соцсетях, Новый канал решил не скрывать их от зрителей.
На проект я пришла не только из-за зависимостей – о наркотиках уже практически не думаю, – признается «пацанка» Лена. – Поняла, что если сейчас не возьмусь за голову, меня ждет ужасное будущее. Я агрессивна. Не дерусь физически, но могу запинать словесно. Буду честна, на проекте мне очень и очень сложно.
В жизни непросто подниматься. Особенно, когда оказался на дне. Проект «Від пацанки до панянки» помогает ученицам Школы леди подняться, дает толчок. Это и стало мотивом проморолика реалити. Лифт поднимает девушек туда, откуда они выйдут другими – в Школу леди. Их встречают дворецкий и строгие педагоги.
Меня часто спрашивают, насколько похожи нынешние ученицы на участниц четвертого сезона. Конечно, совсем не похожи – потому что нет людей-клонов с одинаковыми судьбами, – рассказала Новому каналу директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Среди учениц есть как интеллектуалки, так и те, кому сложно связать несколько предложений. Уверена, что пятый сезон поразит зрителей историями девушек. И нам всем удастся добиться реальных изменений.
Реалити «Від пацанки до панянки» ждите весной 2021-го – премьера 5 сезона проекта состоится 1 марта.
Напомним,