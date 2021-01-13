Від пацанки до панянки-5: Новый канал рассекретил дату премьеры реалити и показал новых учениц

13 января 2021 15:10 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: Новый канал рассекретил дату премьеры реалити и показал новых учениц
Від пацанки до панянки-5: дата премьеры реалити и новые ученицы
пресс-служба

Пока фанаты «Від пацанки до панянки» ищут новых участниц среди подписчиков педагогов в соцсетях, Новый канал решил не скрывать их от зрителей.

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Некоторых учениц Школы леди показали в проморолике нового сезона проекта! Такие разные внешне и внутренне «пацанки» имеют нечто общее – зависимости. Кто-то зависит от привычек, кто-то – от прошлого, кто-то – от наркотиков и соцсетей. Но все они хотят одного – стать лучше.

На проект я пришла не только из-за зависимостей – о наркотиках уже практически не думаю, – признается «пацанка» Лена. – Поняла, что если сейчас не возьмусь за голову, меня ждет ужасное будущее. Я агрессивна. Не дерусь физически, но могу запинать словесно. Буду честна, на проекте мне очень и очень сложно.

Від пацанки до панянки-5: дата премьеры реалити и новые ученицы / пресс-служба

В жизни непросто подниматься. Особенно, когда оказался на дне. Проект «Від пацанки до панянки» помогает ученицам Школы леди подняться, дает толчок. Это и стало мотивом проморолика реалити. Лифт поднимает девушек туда, откуда они выйдут другими – в Школу леди. Их встречают дворецкий и строгие педагоги.

Меня часто спрашивают, насколько похожи нынешние ученицы на участниц четвертого сезона. Конечно, совсем не похожи – потому что нет людей-клонов с одинаковыми судьбами, – рассказала Новому каналу директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Среди учениц есть как интеллектуалки, так и те, кому сложно связать несколько предложений. Уверена, что пятый сезон поразит зрителей историями девушек. И нам всем удастся добиться реальных изменений.

Дворецкий реалити "Від пацанки до панянки-5" / пресс-служба

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Роль Школы леди в проморолике исполнили две локации – Национальный музей литературы Украины и Национальный театр оперы и балета. Девушки попадают в полную книг комнату, в балетный зал и помпезный коридор. Хотя реальная Школа леди, расположенная в замке, вполне подходила для съемок промо, никто не хотел прерывать обучение «пацанок». Тогда у них происходили активные изменения. Правда, некоторым ученицам педагоги все же разрешили «прогулять». Что только не сделаешь ради любимых зрителей.

Реалити «Від пацанки до панянки» ждите весной 2021-го – премьера 5 сезона проекта состоится 1 марта.

Напомним,

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