Юлия Панкова – о духовных практиках и первых шагах к осознанию себя: Не чувствовала своих ног

13 января 2021 13:44 Юлия Крутиева
Юлия Панкова – о духовных практиках и первых шагах к осознанию себя: Не чувствовала своих ног
Ревизор Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja

Для многих людей слово «йога» ассоциируется только с умением закидывать ногу за голову и скручиваться в разные интересные позы. Однако йога сочетает в себе физическую, психическую, моральную и духовную силы.

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Благодаря практикам можно научиться управлять своими эмоциями. А еще она поддерживает здоровый дух в здоровом теле, который нам так необходим в зимнее время. Кстати, начать заниматься йогой никогда не поздно. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова рассказала, как она начала внедрять практики в свою жизнь.

В йогу я пришла семь лет назад, – говорит ведущая. – Во время практики мой учитель просил, чтобы я услышала свои колени, стопы... Так вот представьте, я не могла. Просто не чувствовала своих ног. Не получалось понять, что они у меня есть, их почувствовать, увидеть. «Как?» – спросите вы. А все очень просто – тогда я все время была погружена в мысли, проекты и съемки. Это сложно описать. Ум словно летит так далеко, что в потоке мыслей ты не можешь почувствовать части своего тела.

Ревизор Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja

Юля говорит, что возвращение в тело дает возможность жить «здесь и сейчас». Именно таковы первые шаги к осознанию себя.

Ощущение дыхания, прикосновения одежды к коже, запахов, вкусов – это так называемая опорная медитация, – объясняет ведущая. – Она заключается в наблюдении, которое вы можете почувствовать во время практики. Происходит фокус внимания на тело. Кстати, я также балую свое тело, понимая, что сейчас для меня это жизненно необходимо. Научилась обнимать себя, ходить на массаж и танцы. Начала относиться к телу, как к любимому инструменту, который можно настроить.

Ревизор Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja

А еще Юля рассказывает, что она обязательно готовит свое тело, когда у нее съемки длятся более 12-ти часов.

Хорошо высыпаюсь, ем и настраиваюсь на день, – говорит ведущая. – Тогда все проходит легко и удачно. Тело благодарное и послушное. Любите себя и свое тело!

Напомним,

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