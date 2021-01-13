Звезды шоу "Мамахохотала" рассказали, как встретят Старый Новый год

Старый Новый год в Украине – не официальный праздник, но многие продолжают его отмечать. Все потому, что хочется продлить атмосферу уютных новогодних торжеств!

Мы спросили у актеров шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV – Игоря Ревы, Ани Гресь и Алисы Тункевич – как они отмечают этот праздник, и… как долго стоит в их доме елка.

Как планируете встречать Старый Новый год?

Игорь Рева: Думаю, встречать его точно будем, но еще не решили, как именно. Так сказать, зафиналим период отдыха еще одним праздником.

Аня Гресь: Пока не планировала, но пора подумать над этим.

Алиса Тункевич: Встретить праздник планирую в кругу семьи: с мужем и, конечно же, дома! Это все же семейный, домашний праздник!

Есть ли в вашей семье традиции встречи Старого Нового года?

Как такой стабильной традиции нет. Скорее, это просто еще один повод всем собраться за столом. Тем более, мне кажется, что не все до конца понимают сути «Старого Нового года». Кто-то провожает старый год, а кто-то празднует Новый год по старому календарю...

Аня: Честно скажу, нет такой традиции. Но хочу ее ввести, чтобы сын вспоминал это время с теплотой и любовью.

Алиса: Есть. Конечно, уже не так «пышно» встречаем, как Новый Год, но минимально – обязательно. Мне кажется, не стоит себя лишать праздника, ведь можно снова загадать желание, позвонить близким, подарить подарки и помечтать!

Вы выбрасываете елку после Старого Нового года?

Игорь: К сожалению, не буду дома в это время. А елка уже заждалась. К слову, кто все-таки поставил живые елки, советую утилизировать их в специальных местах (можно погуглить), а не на свалках.

Я вообще против покупки елок, и тем более – ее выбрасывания. Я купила искусственную елку – это более экологично. Мне больше нравится, как она выглядит, и это лучше для природы. Не вижу смысла покупать дерево, которое росло много лет, ради того, чтобы оно постояло дома две недели. А если вы очень хотите именно живую елку, покупайте ее в горшке, чтобы потом высадить ее возле дома.

Алиса: Я не выбрасываю елку вообще, потому что у меня искусственная. А вот разбирать ее буду уже после Крещения. Обожаю елку дома, она делает его уютным.

Напомним,