Звезды шоу "Мамахохотала" рассказали, как встретят Старый Новый год

Эксклюзив 13 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Звезды шоу
Звезды шоу "Мамахохотала"
пресс-служба

Старый Новый год в Украине – не официальный праздник, но многие продолжают его отмечать. Все потому, что хочется продлить атмосферу уютных новогодних торжеств!

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Мы спросили у актеров шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV – Игоря Ревы, Ани Гресь и Алисы Тункевич – как они отмечают этот праздник, и… как долго стоит в их доме елка.

Как планируете встречать Старый Новый год?

Игорь Рева: Думаю, встречать его точно будем, но еще не решили, как именно. Так сказать, зафиналим период отдыха еще одним праздником.

Аня Гресь: Пока не планировала, но пора подумать над этим.

Алиса Тункевич: Встретить праздник планирую в кругу семьи: с мужем и, конечно же, дома! Это все же семейный, домашний праздник!

Есть ли в вашей семье традиции встречи Старого Нового года?

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Игорь: Как такой стабильной традиции нет. Скорее, это просто еще один повод всем собраться за столом. Тем более, мне кажется, что не все до конца понимают сути «Старого Нового года». Кто-то провожает старый год, а кто-то празднует Новый год по старому календарю...

Аня: Честно скажу, нет такой традиции. Но хочу ее ввести, чтобы сын вспоминал это время с теплотой и любовью.

Алиса: Есть. Конечно, уже не так «пышно» встречаем, как Новый Год, но минимально – обязательно. Мне кажется, не стоит себя лишать праздника, ведь можно снова загадать желание, позвонить близким, подарить подарки и помечтать!

Вы выбрасываете елку после Старого Нового года?

Игорь: К сожалению, не буду дома в это время. А елка уже заждалась. К слову, кто все-таки поставил живые елки, советую утилизировать их в специальных местах (можно погуглить), а не на свалках.

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Аня: Я вообще против покупки елок, и тем более – ее выбрасывания. Я купила искусственную елку – это более экологично. Мне больше нравится, как она выглядит, и это лучше для природы. Не вижу смысла покупать дерево, которое росло много лет, ради того, чтобы оно постояло дома две недели. А если вы очень хотите именно живую елку, покупайте ее в горшке, чтобы потом высадить ее возле дома.

Алиса: Я не выбрасываю елку вообще, потому что у меня искусственная. А вот разбирать ее буду уже после Крещения. Обожаю елку дома, она делает его уютным.

Напомним,

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