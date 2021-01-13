Звезды шоу "Мамахохотала" рассказали, как встретят Старый Новый год
Старый Новый год в Украине – не официальный праздник, но многие продолжают его отмечать. Все потому, что хочется продлить атмосферу уютных новогодних торжеств!
Как планируете встречать Старый Новый год?
Игорь Рева: Думаю, встречать его точно будем, но еще не решили, как именно. Так сказать, зафиналим период отдыха еще одним праздником.
Аня Гресь: Пока не планировала, но пора подумать над этим.
Алиса Тункевич: Встретить праздник планирую в кругу семьи: с мужем и, конечно же, дома! Это все же семейный, домашний праздник!
Есть ли в вашей семье традиции встречи Старого Нового года?
Аня: Честно скажу, нет такой традиции. Но хочу ее ввести, чтобы сын вспоминал это время с теплотой и любовью.
Алиса: Есть. Конечно, уже не так «пышно» встречаем, как Новый Год, но минимально – обязательно. Мне кажется, не стоит себя лишать праздника, ведь можно снова загадать желание, позвонить близким, подарить подарки и помечтать!
Вы выбрасываете елку после Старого Нового года?
Игорь: К сожалению, не буду дома в это время. А елка уже заждалась. К слову, кто все-таки поставил живые елки, советую утилизировать их в специальных местах (можно погуглить), а не на свалках.
Алиса: Я не выбрасываю елку вообще, потому что у меня искусственная. А вот разбирать ее буду уже после Крещения. Обожаю елку дома, она делает его уютным.
Напомним,