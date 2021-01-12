Руслана Писанка призналась, от чего отказалась ради удачного брака

12 января 2021 13:40 Юлия Крутиева
Руслана Писанка призналась, от чего отказалась ради удачного брака
Актриса Руслана Писанка
пресс-служба

Украинская актриса Руслана Писанка призналась, почему называет своего мужа скуповатым и почему считает, что женщина не может работать, если хочет удачно выйти замуж.

Читайте такжеАктер сериала "Первые ласточки. Zависымые" рассказал о курьезах во время предложение руки и сердца
Звезда украинского кино и театра Руслана Писанка стала героиней рубрики «Вкусный эксклюзив» с ведущей шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» Марией Мельник. Во время разговора актриса засветила новенькое кольцо, история которого несколько шокирует. Ведь, рассказывая ее, артистка призналась, что считает своего мужа немного жадноватым.

Это мне муж подарил на день рождения. Сказал, такое ценное, что даже не знает, как он смог такое купить. Потому что он у меня немного прижимистый, – поделилась Руслана Писанка. – Например, может сказать: «Ну зачем эти кольца? Зачем тратить деньги на золото, если можно купить, скажем, машину?»

Сама же актриса просто обожает сюрпризы и подарки. Уверяет – ежедневно дарит приятное своему мужчине, а именно – себя:

Вы понимаете, кто этот подарок. Я встаю, говорю доброе утро, готовлю вкусные блюда утром.

Читайте такжеЗвезда Папиных дочек Лиза Арзамасова впервые опубликовала совместное фото с мужем
Возможно, именно это залог счастливой семейной жизни. Ведь несмотря на многочисленных поклонников артистки, ее муж ко всему относится с пониманием. А она уверена – у них все получилось, потому что в определенное время она отказалась от работы и открылась для любви.

Я вышла замуж, потому что перестала работать. Если женщина хочет выйти замуж, она не может работать. Нельзя это сочетать – надо делать что-то одно, чтобы получилось нормально, потому что когда ты бежишь на работу, не понимаешь, тот человек рядом с тобой или нет, – рассказала звезда сериала «Филин».

Но и без работы Руслана Писанка усидеть не может. В 2020 году она попробовала себя в новой профессии – создала спектакль, выступив в роли продюсера. И сама в нем сыграла. А сейчас мечтает об одном – чтобы в 2021 году вернуть потраченные средства и сделать новый спектакль.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Руслана Писанка социальные сети отношения новости актриса

Материалы по теме

Жена Виктора Павлика вспомнила свои эмоции и мужа, когда узнали о ее беременности
Новости

Жена Виктора Павлика вспомнила свои эмоции и мужа, когда узнали о ее беременности
Даша Астафьева обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций
Новости

Даша Астафьева обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций
Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку
Полезные советы

Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку
Гороскоп на 13 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 13 января 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK