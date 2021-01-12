Руслана Писанка призналась, от чего отказалась ради удачного брака

Украинская актриса Руслана Писанка призналась, почему называет своего мужа скуповатым и почему считает, что женщина не может работать, если хочет удачно выйти замуж.

Звезда украинского кино и театра Руслана Писанка стала героиней рубрики «Вкусный эксклюзив» с ведущей шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» Марией Мельник. Во время разговора актриса засветила новенькое кольцо, история которого несколько шокирует. Ведь, рассказывая ее, артистка призналась, что считает своего мужа немного жадноватым.

Это мне муж подарил на день рождения. Сказал, такое ценное, что даже не знает, как он смог такое купить. Потому что он у меня немного прижимистый, – поделилась Руслана Писанка. – Например, может сказать: «Ну зачем эти кольца? Зачем тратить деньги на золото, если можно купить, скажем, машину?»

Сама же актриса просто обожает сюрпризы и подарки. Уверяет – ежедневно дарит приятное своему мужчине, а именно – себя:

Вы понимаете, кто этот подарок. Я встаю, говорю доброе утро, готовлю вкусные блюда утром.

Возможно, именно это залог счастливой семейной жизни. Ведь несмотря на многочисленных поклонников артистки, ее муж ко всему относится с пониманием. А она уверена – у них все получилось, потому что в определенное время она отказалась от работы и открылась для любви.

Я вышла замуж, потому что перестала работать. Если женщина хочет выйти замуж, она не может работать. Нельзя это сочетать – надо делать что-то одно, чтобы получилось нормально, потому что когда ты бежишь на работу, не понимаешь, тот человек рядом с тобой или нет, – рассказала звезда сериала «Филин».

Но и без работы Руслана Писанка усидеть не может. В 2020 году она попробовала себя в новой профессии – создала спектакль, выступив в роли продюсера. И сама в нем сыграла. А сейчас мечтает об одном – чтобы в 2021 году вернуть потраченные средства и сделать новый спектакль.

Напомним,