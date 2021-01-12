Актер сериала "Первые ласточки. Zависымые" Александр Рудинский рассказал о курьезах во время предложение руки и сердца
12 января 2021 12:10
Актер сериала "Первые ласточки. Zависымые" Александр Рудинский с женой
пресс-служба
Актер сериала Нового канала «Первые ласточки. Zависимые» Александр Рудинский навсегда запомнил, как звал свою любимую замуж. Ведь курьезов в его предложении было не меньше, чем романтики.
«Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал), готовился делать предложение руки и сердца своей любимой девушке Марии, то даже не представлял, через сколько испытаний ему придется пройти. Сначала девушка чуть не нашла помолвочное кольцо раньше времени.
Мы полетели со спектаклем на гастроли в Венгрию, были там пять дней. Я взял Марию с собой, мы жили отдельно от всех. Кольцо купил заранее и спрятал его в чемодан. Когда мы приехали в арендованную квартиру, Мария сразу же туда полезла, чтобы взять вещи и пойти в душ. Я бросился на нее, начал обнимать, чтобы она случайно не нашла кольцо, – признался Александр в интервью Маше Ефросининой для ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность». – Выдумывал, что мог, чтобы отвлечь ее от чемодана.
В последний день мы нашли колесо обозрения. Я страшно боюсь высоты, и в жизни бы на такой аттракцион не пошел, но хотел, чтобы этот день запомнился навсегда. Мы сели в кабинку, кольцо у меня во внутреннем кармане, я потел, мне было очень страшно… Во время третьего оборота мы замерли на верхней точке, и я понял: пора. Упал на колени, достал кольцо… И тут оно у меня вылетело и начало катиться по кабинке! – со смехом вспоминает актер сериала Нового канала. – Мария стала кричать: «Лови!» В кабинке были дырки, поэтому кольцо могло просто упасть и потеряться. Я успел его поймать и начал делать предложение. Это было так стыдно! Речь не шла, я не мог собраться, долго извинялся. Еще и кольцо на палец не налезло с первого раза, пришлось надевать его силой. В общем, было прикольно.
Напомним,