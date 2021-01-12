Орел и Решка. Девчата: ведущая тревел-шоу узнала секрет, почему отдых на Мальдивах такой дорогой
Райский уголок и мечта каждого человека – Мальдивские острова... Ох и повезло же команде «Орла и Решки» (Новый канал), ведь оно из их путешествий было именно туда.
Бэкстейдж был очень дорогой, – рассказал управляющий отеля, где остановилась ведущая, Дмитрий Бурто. – Строительство требует очень много времени и сил.
По словам мужчины, сначала нужно арендовать маленький клочок песка посреди океана. Затем увеличить его, чтобы было где разместить гостиницу и другие здания.
Отдельным вопросом было и есть – где взять песок? – признается мужчина. – С другого острова привезти нельзя, ведь есть микрофлора. Хотя, знаете, были неудачные эксперименты, когда такими перемещениями нарушали экосистему, поэтому единственный вариант – добыть песок в своей лагуне и поместить его на пляж.
У нас была ситуация с машиной, которая заехала в яму и провалилась туда. Произошло это в 400 метрах от берега, – рассказывает Дмитрий. – Авто весило 32 тонны. Понадобилось две недели, чтобы поставить его в вертикальное положение. Кстати, к тому времени в двигателе уже жили маленькие крабы и рыбы. Команда механиков построила туда временный мостик и перебирала двигатель в открытом океане. Только через два месяца автомобиль выехал на берег своим ходом.
А вот сколько всего обошелся отдых Насте Ивлеевий, и что делала на Мальдивах ее соведущая Юлия Коваль со 100 долларами – смотрите в полном выпуске «Орла&Решки. Девчата» от 2 января 2021, и новые выпуски по субботам в 10:00 на Новом канале.
Напомним,