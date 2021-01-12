Орел и Решка. Девчата: ведущая тревел-шоу узнала секрет, почему отдых на Мальдивах такой дорогой

12 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Девчата: ведущая тревел-шоу узнала секрет, почему отдых на Мальдивах такой дорогой
Орел и Решка. Девчата: 12 выпуск от 02.01.2021
pixabay.com

Райский уголок и мечта каждого человека – Мальдивские острова... Ох и повезло же команде «Орла и Решки» (Новый канал), ведь оно из их путешествий было именно туда.

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Ни для кого не новость, что отдых на Мальдивах очень дорогой. Но, оказывается, это не только из-за белого песка, лазурного океана и шикарного сервиса. Ведущая тревела Настя Ивлеева узнала основной секрет столь высокой стоимости уик-энда на этих островах.

Бэкстейдж был очень дорогой, – рассказал управляющий отеля, где остановилась ведущая, Дмитрий Бурто. – Строительство требует очень много времени и сил.

Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

По словам мужчины, сначала нужно арендовать маленький клочок песка посреди океана. Затем увеличить его, чтобы было где разместить гостиницу и другие здания.

Отдельным вопросом было и есть – где взять песок? – признается мужчина. – С другого острова привезти нельзя, ведь есть микрофлора. Хотя, знаете, были неудачные эксперименты, когда такими перемещениями нарушали экосистему, поэтому единственный вариант – добыть песок в своей лагуне и поместить его на пляж.

Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

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Далее следует доставить на пустой остров около тысячи рабочих, строительные материалы и технику. После этого построить электростанцию, вышку мобильной связи, очистные сооружения и станцию для заправки лодок. Затем уже привезти сотни взрослых пальм и других растений и озеленить остров. Стоимость таких работ – заоблачная. И тут еще и форс-мажоры могут быть.

Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

У нас была ситуация с машиной, которая заехала в яму и провалилась туда. Произошло это в 400 метрах от берега, – рассказывает Дмитрий. – Авто весило 32 тонны. Понадобилось две недели, чтобы поставить его в вертикальное положение. Кстати, к тому времени в двигателе уже жили маленькие крабы и рыбы. Команда механиков построила туда временный мостик и перебирала двигатель в открытом океане. Только через два месяца автомобиль выехал на берег своим ходом.

Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

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Как видим, райский уголок на земле сам собой не появляется. Такой шикарный вид Мальдивы имеют благодаря настойчивому и длительному труду людей. Примерно три с половиной года уходит на строительство острова, а окупается все в среднем за 10-12 лет. Зная все эти факты, вопрос, почему уик-энд там стоит таких денег, можно больше не поднимать.

Орел и Решка. Девчата: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

А вот сколько всего обошелся отдых Насте Ивлеевий, и что делала на Мальдивах ее соведущая Юлия Коваль со 100 долларами – смотрите в полном выпуске «Орла&Решки. Девчата» от 2 января 2021, и новые выпуски по субботам в 10:00 на Новом канале.

Напомним, 

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Орел и Решка Новый Канал новости телешоу отдых путешествие Настя Ивлеева Мальдивы Орел и Решка. Девчата телешоу 2021

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