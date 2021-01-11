Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова впервые опубликовала совместное фото с мужем
В декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж.
О романе паре заговорили еще летом прошлого года, однако влюбленные все это время не комментировали свои отношения. Совместными фото Лиза и Илья также не делились в соцсетях.
Теперь же Арзамасова и Авербух – официально муж и жена. Поэтому звезда сериала "Папины дочки" открыто начинает говорить о любви.
На своей странице в Инстаграм Елизавета опубликовала первое фото с мужем и призналась, что для нее это слово новое, но такое приятное.
С мужем... Слово-то какое новое, приятное, – написала в Сети актриса.
Напомним,