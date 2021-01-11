Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова впервые опубликовала совместное фото с мужем

В декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж.

Избранником 25-летней актрисы стал бывший фигурист – 47-летний Илья Авербух. Ныне мужчина является постановщиком и продюсером ледовых шоу.

О романе паре заговорили еще летом прошлого года, однако влюбленные все это время не комментировали свои отношения. Совместными фото Лиза и Илья также не делились в соцсетях.

Теперь же Арзамасова и Авербух – официально муж и жена. Поэтому звезда сериала "Папины дочки" открыто начинает говорить о любви.

На своей странице в Инстаграм Елизавета опубликовала первое фото с мужем и призналась, что для нее это слово новое, но такое приятное.

С мужем... Слово-то какое новое, приятное, – написала в Сети актриса.

Супруги Илья Авербух и Елизавета Арзамасова / instagram.com/liza_arzamasova

Сейчас супруги отдыхают на одном из курортов в Сочи. Туда пара отправилась вместе с 16-летним сыном Авербуха - Мартином. После развода Ильи со своей женой, мальчик остался жить с ним. Парень в отличных отношениях с новой супругой отца.

Лиза Арзамасова с сыном своего супруга Мартином / instagram.com/liza_arzamasova

Напомним,