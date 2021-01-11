Ведущий Нового канала охотился за галлюциногенным медом: Гималайские пчелы – самые большие в мире и очень ядовитые

11 января 2021 12:10 Юлия Крутиева
Ведущий Нового канала охотился за галлюциногенным медом: Гималайские пчелы – самые большие в мире и очень ядовитые
Ведущий тревел-проекта «У кого больше?» Валентин Чернявский
пресс-служба

Валентин Чернявский из тревел-проекта «У кого больше?» рисковал жизнью ради лечебного продукта.

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Чтобы победить в тревел-проекте «У кого більше?», ведущие Нового канала готовы подкинуть соперникам самую тяжелую и опасную работу. Так, на третий день съемок в Непале Алина Мысечко отправила своего соперника Валентина Чернявского собирать галлюциногенный мед в Гималаях.

Почему же его называют галлюциногенным? Высоко в горах растет особенный вид рододендрона – его цветы ядовитые, но мед из него лечит множество болезней. Правда, если переборщить, то можно поймать галлюцинации, отсюда и название. Это лакомство, кстати, достаточно дорогое. Литр «безумного меда» стоит 1500 рупий (около 330 грн). А чтобы достать уникальный продукт, непальские собиратели буквально рискуют жизнями.

У кого більше?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021) / пресс-служба

Собирать мед гималайских пчел – достаточно опасно. Во-первых, нужно добраться до гнезда. Оно находится высоко в скалах и дорога туда не менее опасна, чем процесс сбора меда. Во-вторых, гималайские пчелы – самые большие в мире и очень ядовитые, – предупредил ведущего Нового канала о предстоящей опасности местный житель.

У кого більше?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021) / пресс-служба

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Перед тем, как залезть в гнездо к пчелам, местные жители молятся горным богам и просят у них разрешения собрать мед. Делать это нужно босыми – в знак уважения к богам. Это практически вся защита от опасных насекомых, ведь чаще всего костюмы собирателей не закрывают ладошки и ноги.

У кого більше?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021) / пресс-служба

Когда Валентин преодолел длинный и опасный путь в скалах, оказалось, что к самому гнезду нужно лезть вверх по хрупкой веревочной лестнице. Повиснув на ней, собиратель сбивает длинной палкой соты.

У кого більше?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021) / пресс-служба

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Остальные члены экспедиции собирают соты (на которых зачастую остаются ядовитые пчелы), отжимают их голыми руками и несут добычу в близлежащую деревню, спускаясь по крутым скалам. Увиденное настолько шокировало ведущего Нового канала, что он отказался рисковать жизнью ради злополучного меда. Впрочем, это не помешало ему победить соперницу и выиграть полет на частном вертолете над Гималаями.

У кого більше?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021) / пресс-служба

Смотрите тревел-проект «У кого больше?» по субботам в 12:10 на Новом канале!

Напомним,

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