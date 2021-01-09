У кого більше?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

9 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 11 выпуске шоу У кого більше? : в тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 11 выпуск от 09.01.2020 бороться за мечту будут Алина и Валик. Они отправятся в Непал – страну контрастов, где духовное богатство граничит с финансовой бедностью. Какие сюрпризы и испытания подготовило для украинских журналистов высокогорное королевство? Скорее включайте 11 выпуск У кого больше? и смотрите самое интересное!

У кого больше? в Непале

На родине Будды Алину и Валика ждет много неожиданностей: местные традиции, полуразрушенные после землетрясения города и, конечно, рабский труд. Через все это они пройдут ради того, чтобы заработать больше денег и избежать наказания. Журналистам нужно хорошо попотеть, ведь тот, кто проигрывает, сорвется в пропасть глубиной 240 этажей. А победитель 11 выпуска У кого больше? получит уникальную возможность насладиться заснеженными пиками Гималаев из окна частного самолета.

День 1: роботизированный ресторан и швейная фабрика

В первый день Валик и Алина спешат на работу, которую нашли еще в Украине. Однако найти место назначения в чужой стране оказалось не так просто. Недавно город всколыхнуло масштабное землетрясение, разрушившее многие здания.

Алина надеется заработать свои первые деньги в роботизированном ресторане. Это современное место, где вместо официантов пищу приносят умные машины. Удастся ли журналистке хорошо себя проявить и наполнить кошелек? Ответ – в проекте Нового канала У кого больше? 1 сезон.

Тем временем Валик отправится на текстильную фабрику. Начальнику предприятия он рассказал, что хорошо умеет шить, и тот охотно согласился проверить умения украинца. Что из этого вышло? Увидите уже совсем скоро!

Хотите узнать, чем закончатся приключения Валика и Алины в Непале? Кто из них взлетит выше облаков, а кто полетит в пропасть?

11 выпуск проекта У кого більше? смотрите 9 января в 12:10 на Новом канале и позже онлайн на сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу У кого більше? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.