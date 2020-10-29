У кого больше?: ведущая проекта работала в самой большой прачечной в Мумбаи

29 октября 2020 16:25 Юлия Крутиева
У кого больше?: ведущая проекта работала в самой большой прачечной в Мумбаи
Ведущая реалити «У кого больше?» Алина Мисечко
instagram.com/mysechko_alina

Ведущая реалити «У кого больше?» (Новый канал) Алина Мисечко опустилась до самой низкой касты, чтобы заработать немного денег.

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Сложно представить человека, у которого в XXI веке нет стиральной машины. Но в Мумбаи в Дхоби Гхат о них только мечтают. По словам ведущей реалити «У кого больше?» (Новый канал) Алины Мисечко, здесь стирают одежду еще по технологии прошлого века.

Эту прачечную построили англичане 160 лет назад, – рассказывает ее работник. – Мы здесь и работаем, и живем. Нам нельзя жить где угодно, только возле прачечной. Ведь принадлежим к самой низшей касте. Нам нельзя прикасаться к людям из высших каст, не говоря уже о том, чтобы сменить профессию.

Съемки реалити «У кого больше?» / пресс-служба Нового канала
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Стирка в Дхоби Гхат выглядит так: в каменную ванну с водой опускают одежду, и бьют ею о камни около сотни раз. Поскольку это тяжкий труд, работу выполняют исключительно мужчины. Устроиться на прачечную невозможно – профессия передается от отца к сыну. Но для хрупкой ведущей Алины Мисечко сделали исключение.

Это был трэш – они стояли до колена в воде, а у меня даже не было резиновых сапог, – вспоминает ведущая. – Все дно покрывала слизь. Вода в ванной была ужасная. И я полностью намокла. А теперь представьте, как это страшно! Ведь в Индии распространен лептоспироз, потому что крысы бегают везде. Здесь даже зубы рекомендуют чистить, используя бутилированную воду.

Съемки реалити «У кого больше?» / пресс-служба Нового канала
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Несмотря на такие адские условия труда и ХХI век на дворе эта прачечная очень популярна. Ежедневно из всего Мумбаи везут тонны одежды и белья, которые продолжают стирать вручную.

Что еще интересное увидят ведущие «У кого больше?» – смотрите в понедельник в 19:00 на Новом канале.

Ведущая реалити «У кого больше?» Алина Мисечко / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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