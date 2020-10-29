У кого больше?: ведущая проекта работала в самой большой прачечной в Мумбаи
29 октября 2020 16:25
Ведущая реалити «У кого больше?» Алина Мисечко
instagram.com/mysechko_alina
Ведущая реалити «У кого больше?» (Новый канал) Алина Мисечко опустилась до самой низкой касты, чтобы заработать немного денег.
«У кого больше?» (Новый канал) Алины Мисечко, здесь стирают одежду еще по технологии прошлого века.Напомним,
Эту прачечную построили англичане 160 лет назад, – рассказывает ее работник. – Мы здесь и работаем, и живем. Нам нельзя жить где угодно, только возле прачечной. Ведь принадлежим к самой низшей касте. Нам нельзя прикасаться к людям из высших каст, не говоря уже о том, чтобы сменить профессию.
Съемки реалити «У кого больше?» / пресс-служба Нового канала
Это был трэш – они стояли до колена в воде, а у меня даже не было резиновых сапог, – вспоминает ведущая. – Все дно покрывала слизь. Вода в ванной была ужасная. И я полностью намокла. А теперь представьте, как это страшно! Ведь в Индии распространен лептоспироз, потому что крысы бегают везде. Здесь даже зубы рекомендуют чистить, используя бутилированную воду.
Съемки реалити «У кого больше?» / пресс-служба Нового канала
Что еще интересное увидят ведущие «У кого больше?» – смотрите в понедельник в 19:00 на Новом канале.
Ведущая реалити «У кого больше?» Алина Мисечко / пресс-служба Нового канала