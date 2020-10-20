У кого больше?: ведущую проекта арестовала индонезийская полиция
Оля Манько из проекта «У кого больше?» нарушила закон на Суматре
Криминала никакого не было, но все же закон Оля нарушила. Девушка решила подработать водителем конной повозки. На права в Украине Манько сдала уже давно. Но чтобы управлять таким транспортом, нужно иметь другую лицензию.
В полицию меня забрали за то, что я нарушила местный закон, сама того не зная. Чтобы управлять местным такси, требуются специальные водительские права на вождение конного экипажа, – рассказала ведущая «У кого больше?». – И тот водитель, с которым я договаривалась, тоже ничего мне не сказал. Меня остановила полиция, спросила, есть ли у меня такие права. Конечно, у меня их не было, я не гражданка Индонезии.
Я не знаю, какие СИЗО в Украине. Но на Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно, – вспомнила Оля Манько. – Полицейские вежливые, они классно исполняют свои обязанности. Мы пытались им объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит страны, – вспомнила Оля Манько.
Напомним,