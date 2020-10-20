У кого больше?: ведущую проекта арестовала индонезийская полиция

20 октября 2020 13:27 Юлия Крутиева
У кого больше?: ведущую проекта арестовала индонезийская полиция
Ведущая проекта «У кого больше?» Оля Манько
пресс-служба Нового канала

Оля Манько из проекта «У кого больше?» нарушила закон на Суматре

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В правовой системе существует такое правило: незнание законов не освобождает от ответственности. Но ведущая проекта «У кого больше?» (Новый канал) Оля Манько этого не знала. Поэтому за одну из ее работ полиции в Индонезии пришлось арестовать украинку.

Криминала никакого не было, но все же закон Оля нарушила. Девушка решила подработать водителем конной повозки. На права в Украине Манько сдала уже давно. Но чтобы управлять таким транспортом, нужно иметь другую лицензию.

В полицию меня забрали за то, что я нарушила местный закон, сама того не зная. Чтобы управлять местным такси, требуются специальные водительские права на вождение конного экипажа, – рассказала ведущая «У кого больше?». – И тот водитель, с которым я договаривалась, тоже ничего мне не сказал. Меня остановила полиция, спросила, есть ли у меня такие права. Конечно, у меня их не было, я не гражданка Индонезии.

Ведущая проекта «У кого больше?» Оля Манько / пресс-служба Нового канала
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Договориться с полицейскими на месте не удалось. Поэтому Олю Манько забрали в местный полицейский участок.

Я не знаю, какие СИЗО в Украине. Но на Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно, – вспомнила Оля Манько. – Полицейские вежливые, они классно исполняют свои обязанности. Мы пытались им объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит страны, – вспомнила Оля Манько.

Ведущая проекта «У кого больше?» Оля Манько / пресс-служба Нового канала
Чтобы спасти ведущую «У кого больше?», ее муж-конкурент Максим Узол сорвался со своей работы. Услышав плач жены, он помчался выручать ее, забыв о деньгах и желании победить.

Напомним, 

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