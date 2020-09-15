У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде

15 сентября 2020 12:50 Юлия Крутиева
У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде
У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде
пресс-служба Нового канала

В Таиланде Максиму Узолу, ведущему реалити «У кого больше?», пришлось несладко.

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Ведущая Нового канала Ольга Манько чуть не вернулась из командировки в Азию одна. Ее мужу и сопернику по проекту «У кого больше?» Максиму Узолу вполне серьезно предлагали там остаться.

В Таиланде Оля нашла для меня работу ледибоем, – рассказывает он. – Это мужчины, переодетые в женщин, которые развлекают других мужчин. Эту «профессию» придумали давным-давно, когда на территории Таиланда была расположена военная база. Местные отправляли к сотрудникам симпатичных мальчиков, которые занимались с теми любовью и получали за это деньги. Военной базы уже давно нет, а ледибои в Таиланде остались. И сейчас для них это не только возможность заработать, это стало их образом жизни.

У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде / пресс-служба Нового канала
Многие мужчины пьют гормоны и делают пластические операции, чтобы больше напоминать женщин. И вообще таиландские ледибои пользуются в мире популярностью – многие европейцы приезжают в Азию, чтобы посмотреть их шоу, а также провести с ними ночь.

У меня случился культурный шок, – признается Максим Узол. – Непривычно было находиться в гримерке с мужчинами с четвертым размером груди, которые не стеснялись и ходили голые. Издалека они напоминали женщин, но если подойдешь к ним поближе, замечаешь щетину и кадык.

У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде / пресс-служба Нового канала
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Несмотря на необычность профессии, ведущему «У кого больше?» удалось станцевать на сцене мужского клуба. И он даже получил несколько предложений от мужчин.

Район, в котором расположен клуб, славится тем, что туда мужчины приходят знакомиться с мужчинами, – говорит ведущий. – Так что и мне внимания хватало. Когда только шли на съемку, парни, которые проезжали мимо на мопедах, свистели, называли красавчиком и предлагали поехать с ними. Но я улыбался и ничего больше. У меня же все-таки есть Оля (смеется).

Напомним, 

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