У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде
15 сентября 2020 12:50
У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде
пресс-служба Нового канала
В Таиланде Максиму Узолу, ведущему реалити «У кого больше?», пришлось несладко.
Читайте такжеТанці з зірками-2020: Ольга Фреймут дала жесткий ответ Екатерине Кухар на критику участниковВедущая Нового канала Ольга Манько чуть не вернулась из командировки в Азию одна. Ее мужу и сопернику по проекту «У кого больше?» Максиму Узолу вполне серьезно предлагали там остаться.
В Таиланде Оля нашла для меня работу ледибоем, – рассказывает он. – Это мужчины, переодетые в женщин, которые развлекают других мужчин. Эту «профессию» придумали давным-давно, когда на территории Таиланда была расположена военная база. Местные отправляли к сотрудникам симпатичных мальчиков, которые занимались с теми любовью и получали за это деньги. Военной базы уже давно нет, а ледибои в Таиланде остались. И сейчас для них это не только возможность заработать, это стало их образом жизни.
У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде / пресс-служба Нового канала
У меня случился культурный шок, – признается Максим Узол. – Непривычно было находиться в гримерке с мужчинами с четвертым размером груди, которые не стеснялись и ходили голые. Издалека они напоминали женщин, но если подойдешь к ним поближе, замечаешь щетину и кадык.
У кого больше?: ведущему реалити пришлось работать ледибоем в Таиланде / пресс-служба Нового канала
Район, в котором расположен клуб, славится тем, что туда мужчины приходят знакомиться с мужчинами, – говорит ведущий. – Так что и мне внимания хватало. Когда только шли на съемку, парни, которые проезжали мимо на мопедах, свистели, называли красавчиком и предлагали поехать с ними. Но я улыбался и ничего больше. У меня же все-таки есть Оля (смеется).
Напомним,