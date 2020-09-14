Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут дала жесткий ответ Екатерине Кухар на критику участников

14 сентября 2020 13:50 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут дала жесткий ответ Екатерине Кухар на критику участников
Ведущая Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

Третий прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020" выдался ярким и скандальным.

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Кроме неожиданного предложения руки и сердца своей девушке от актера Тараса Цимбалюка, ярким событием этого вечера стало и первое появление на паркете телеведущей Ольги Фреймут.

Вместе со своим партнером Ильей Падзиной Ольга продемонстрировала на паркете «Танців з зірками-2020» зажигательную самбу. Но не обошлось без критики судей. Один из самых острых комментариев прозвучал из уст Екатерины Кухар. 

Екатерина заявила, что ноги Фреймут отказываются слушать команды мозга ведущей. Подобный комментарий звезда не смогла пропустить мимо себя и устроила небольшую перепалку.

Кать, только давай без обид, ладно? Я очень долго держалась, два эфира. Первый - все было хорошо, второй - тебе я там показалась пьяницей, алкоголичкой, - сказала в прямом эфире Ольга. - Я скажу от имени всех твоих жертв. Потому что ты здесь много лет сидишь королевой, взлетаешь и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. Вместо того, чтобы тебе здесь в воскресенье сидеть и судить нас всех, ты бы пошла в церковь и покаялась.

Ольга Фреймут с Ильей Падзиной / instagram.com/tanci1plus1
Услышав подобные слова, Кухар не растерялась. Она предложила Ольге сходить в церковь вместе с ней. Также балерина предложила ей сходить вместе и к психологу.

Оля, дорогая, я, конечно, согласна. Но я пойду туда только вместе с тобой! – сказала Екатерина. - А потом мы пойдем к моей куме, психотерапевту, Наталье Холоденко. Она примет нас без очереди.

Балерина Екатерина Кухар / instagram.com/tanci1plus1
Напомним, 

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